Gerard Moreno: "¿El Bayern? La Juve también era favorita..."

Pasadas 24 horas de la derrota contra el Levante, en el Villarreal ya solo se piensa en el partido de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y en él, uno de los jugadores que está llamado a liderar al Submarino contra el Bayern de Múnich es Gerard Moreno (Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, 7 de abril de 1992), artífice de que el cuadro amarillo accediera a esta ronda tras saltar al césped del Juventus Stadium semanas atrás y revolucionar el encuentro... y la eliminatoria. Ahora, el conjunto 'groguet' llega a los cuartos consciente de que no parte como favorito pero sin miedo al potente conjunto alemán.

Encaran la recta final de la temporada con grandes retos.

Sí, la verdad es que sí. Llegamos al tramo decisivo con mucha ilusión y ganas. Es ahora cuando se va a ver si los objetivos se cumplen o no: en LaLiga, que es nuestro objetivo principal, queremos estar en Europa y estamos en la pelea aunque hemos cedido algo en las últimas jornadas; y en Champions vamos a disfrutar de una eliminatoria muy bonita, que nos hemos ganado por méritos, y ojalá no nos quedemos aquí.

¿Cómo llega el equipo?

El equipo está bien, con ganas de poder cumplir en las dos competiciones. Quedan ocho partidos de Liga y dos en Champions, de momento, y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible para que nuestra afición esté contenta.

La ida de los cuartos es en un par de días. Espera un partidazo.

Sabemos que no somos los favoritos. Nos ha tocado uno de los rivales más fuertes de Europa y del mundo, tanto por el club como por los jugadores que tiene, y sabemos que va a ser muy difícil. Pero también hemos demostrado que hemos competido al más alto nivel contra equipos muy buenos, como hicimos en la Supercopa de Europa contra el campeón de la Champions que en ese momento era el Chelsea, y hemos demostrado nuestra capacidad. Yo tengo confianza en que el equipo va a competir y va a responder, y luego ya veremos hasta dónde podemos llegar porque en un partido suceden muchas cosas. Es una eliminatoria para disfrutarla porque nos lo hemos ganado.

El haber levantado el año pasado la Europa League, ¿les da experiencia y refuerza esa confianza de la que habla?

Todas esas experiencias te sirven para afrontar las siguientes. Ahora mismo no sabría decirte cuántos jugadores de la actual plantilla han disputado unos cuartos de final de la Champions, pero estoy seguro de que serán pocos. Por suerte, hemos afrontado partidos realmente importantes en las últimas temporadas: la final de la Europa League, las mismas semifinales, la final de la Supercopa... Y eso te da experiencia y un poco más de tranquilidad para afrontar este tipo de partidos. Eso sí, sabemos que va a ser muy difícil porque, con independencia del rival que nos tocara, iba a ser complicado.

¿Se sueña con poder pasar esta eliminatoria y meterse en unas ‘semis’ como las de la 2005/06?

Si pensáramos que no fuéramos capaces de hacerlo yo creo que no tendríamos ni que disputar el partido. Estamos ahí porque hemos hecho hasta ahora una Champions muy buena. En fase de grupos nos tocaron Manchester, Atalanta y Young Boys, que era un grupo difícil; luego en octavos contra la Juve hicimos dos partidos muy buenos y eso que la gente se pensaba que no íbamos a pasar... Somos conscientes de que el Bayern es favorito, pero también sabíamos que la Juve era favorita, que el Manchester en la final de la Europa League también lo era... y demostramos la capacidad que tiene este equipo. Desde el respeto y desde la exigencia, vamos a intentar pasar de cuartos.

¿Siguen el día a día del Bayern? Porque Lewandowski está muy dolorido por una fisura...

Sí que estamos al día porque la eliminatoria ya está ahí. Si aún quedara un mes no le daríamos mucha más importancia a que un jugador del Bayern se lesionara pero ahora todo cobra mayor relevancia. Eso sí, si no está Lewandowski habrá otros jugadores porque el Bayern tiene grandísimos futbolistas. Es verdad que él es uno de los mejores jugadores del mundo y el peso que tiene en el equipo es muy grande, pero cualquiera podrá suplirle bien.

Seguramente ellos también estén pendientes de ustedes y, más concretamente, de usted después de superar su lesión y haber vuelto al equipo. ¿Cómo está?

Me encuentro bien. Físicamente poco a poco me voy encontrando mejor. La lesión para mí ya ha quedado atrás, y llevo entre tres y cuatro semanas entrenando con el equipo con normalidad. Los tres partidos que he jugado (contra la Juve, Cádiz y Levante) me han dado esa confianza necesaria y, a partir de ahora, hay que intentar seguir cogiendo el ritmo competitivo aunque me veo ya al mismo nivel que mis compañeros.

Lo ha pasado mal, ¿verdad?

Había que aplicar el sentido común y la cordura porque era una recaída. Esta temporada, por desgracia, he tenido varias lesiones y como esta no era la primera, había que poner las cosas en su sitio. No estaba cómodo y cada poco que jugaba me lesionaba. Intentaba buscar los porqués y esta última sabía que, aunque estuviera más tiempo parado, tenía que estar mejor, recuperarme al cien por ciento y también mentalmente porque no ha sido fácil. Me perdí muchos partidos, cuando estaba recuperado volví a caer... y eso te va mermando, pero ahora estoy en un punto en el que solo quiero pensar en el tramo final de temporada porque queda lo mejor por delante y quiero estar bien.

El equipo ha evidenciado que le necesita como el que más. ¿Hay ‘Gerard-dependencia’?

No, creo que tenemos una plantilla suficientemente amplia y ahora mismo considero que en todas las posiciones del campo tenemos muchos jugadores que lo pueden hacer muy bien; tenemos una plantilla compensada y equilibrada. La verdad es que no me gusta mucho hablar de estas cosas porque creo mucho en lo que se consigue en común, en lo colectivo, y al final la base del éxito es de todo el equipo y no de uno solo.

Decía antes que LaLiga es el objetivo pero, ¿qué sensaciones hay en el vestuario?

La realidad es que los puestos de Champions se nos han alejado, pero tenemos claro que si queremos llegar al objetivo europeo tenemos que ganar mucho porque los rivales también lo van a hacer. Todo el mundo se juega mucho y todos van a querer entrar en esas posiciones, por eso hay que ir partido a partido pero con la intención siempre de intentar sacar los tres puntos de cada jornada. Ojalá sumemos de tres en tres y los rivales sumen menos.

¿Por qué hay tanta diferencia cuando juegan en La Cerámica a cuando son visitantes?

Es difícil de explicar. Es verdad que este año, con la asistencia de la gente en los campos, te puede incentivar más y motivar el hecho de jugar en casa con tu afición, que te arropa más que fuera, pero es verdad que este año no estamos teniendo ese equilibrio y nos está costando bastante más lejos de nuestro campo. Por suerte, tenemos el tramo final de la temporada para intentar solucionarlo y saber si podemos estar arriba porque al final, lo que marca que cumplas los objetivos, también pasa por lo que hagas fuera de casa y es verdad que este año, por desgracia para nosotros, fuera de nuestro campo no nos están saliendo bien las cosas.

¿Es algo frustrante?

Lo hemos hablado mucho esta temporada, hemos buscado muchas soluciones, pero por desgracia siguen nos siguen pasando estas mismas cosas. Perdimos en campo de Osasuna, en campo del Cádiz, en el del Levante... Estamos buscando esas soluciones sabiendo que quedan pocos partidos pero que los que quedan son cruciales para conseguir el objetivo, así que en las ocho jornadas que quedan habrá que nadar mucho, tanto en casa como fuera.

El caso es que no es un problema general sino que afecta sobre todo en LaLiga porque en Europa sí han conseguido importantes triunfos fuera de casa también.

Sí, creo que el equipo ya lleva bastante tiempo, no solo esta temporada, demostrando que en Europa está fuerte, tanto en casa como fuera; que somos un equipo competitivo y quizás ese es el punto en el que nos tenemos que mirar para encontrar eso en LaLiga. Al final, para volver a estar en Europa todo pasa por cumplir los objetivos en Liga, así que tenemos esos ejemplos que son muy buenos y también otros en liga, en campo del Betis, la Real Sociedad, el Granada...

Cambiando de tema... Luis Enrique no le llamó para los dos últimos amistosos porque estaba falto de ritmo, ¿cómo les vio?

Evidentemente, la lesión no me dejó competir y no pude jugar ni un partido entero, solo dos ratos, y físicamente no estaba a mi nivel, así que es lógico que no haya ido. Pero los he visto bien, han hecho muy buenos partidos. La selección ya tiene una idea de juego muy reconocible y los he visto genial.

Este 2022 es año de Mundial, ¿le gustaría estar en Qatar con la selección española?

Sí, claro. Jugar el Mundial sería increíble, un sueño, pero aún queda bastante. Si queremos estar en la lista tendremos que estar a nuestro mejor nivel y, aún así, ha de decidir el seleccionador. Pero para poder tener opciones hay que estar al cien por ciento y, en mi caso, de aquí a final de temporada y parte de la que viene estar en mis mejores condiciones.