Con 34 años ya puede presumir de ser el entrenador del Bayern de Múnich, uno de los colosos del fútbol mundial, y no tengan duda que lo hace. Joven, atrevido, simpático, expresivo y, como solemos decir en España, echao palante... así es Julian Nagelsmann, un estudioso del fútbol, un imberbe en los banquillos lleno de éxito, como demostró tanto en el Hoffenheim como en el RB Leipzig, ambos en la Bundesliga, lo que le valió para ser elegido en uno de los banquillos más cotizados del planeta. El técnico bávaro --encima es nacido muy cerquita de Múnich--, este martes, no ha tirado de tópicos elogiando al Villarreal CF, su rival en la eliminatoria de cuartos de final de Liga de Campeones cuyo partido de ida se disputará este miércoles en La Cerámica (21.00 horas). "Queremos sentenciar la eliminatoria en Vila-real, a eso vamos", ha dicho sin tapujos.

Una manifestaciones sentenciadoras sobre las cuáles, el entrenador del Submarino, Unai Emery, también valiente donde los haya, ha respondido con una mezcla de sinceridad e ironía: "Ha sido sincero y es lógico que el rival se vea favorito, pero nosotros se lo vamos a poner muy difícil y también queremos llegar vivos allí".

Las sentencias de Nagelsmann

Sobre el Villarreal, Nagelsmann ha reconocido que "se trata de un equipo con mucha experiencia y con un buen entrenador", Unai Emery, que "puede jugar con distintos sistemas". "El Villarreal tiene un entrenador que ha ganado mucho, sobre todo a nivel internacional. Es un equipo con mucha experiencia, y tendremos que ver cómo hacerles daño. Sin embargo, confío en que lo conseguiremos", ha argumentado.

Sobre qué puede depararle el partido en el coliseo amarillo, Nagelsmann lo tiene claro. "Hay que prepararse para distintas situaciones. En principio les gusta abrir el juego con mucho riesgo. Es un equipo que ha vivido cosas importantes, no es fácil pero soy optimista", dijo.

Nagelsmann señaló también que "el Villarreal puede tener una ventaja, y es que tiene menos presión que el Bayern de cara al partido". "La prioridad para ellos es la liga. Nadie espera que ganen la Liga de Campeones, pueden jugar más liberados sin la presión de obtener un resultado que tal vez tenemos nosotros", ha añadido.

La convocatoria del entrenador alemán y su análisis sobre los tocados

En cuanto al once que pondrá sobre el césped de La Cerámica, Nagelsmann anunció que no hará grandes rotaciones en el partido contra el Villarreal respecto al último compromiso contra el Friburgo, aunque admitió que puede haber algunos cambios. "Habrá alguna rotación pero no mucha, estamos acostumbrados a jugar dos veces por semana. Es posible que rotemos más para el partido del fin de semana contra el Augsburgo", dijo el técnico bávaro.

Nagelsmann ha insistido en que todavía no ha tomado una decisión respecto a "tres u cuatro posiciones", admitiendo que entre las dudas está si jugará Leroy Sané o Serge Gnabry y si Niklas Sule vuelve, después de su lesión, al equipo titular.

"Acabo de hacer la alineación y hay tres o cuatro posiciones que están abiertas. Entre ellas están esas dos", ha confesado este martes un Nagelsmann que quiere sentenciar la eliminatoria en Vila-real.

Los mejores momentos del análisis de Unai Emery

Por su parte, el entrenador del Villarreal, Unai Emery, tiene muy claro qué rival les espera. "Querrán hacer diferencia en la eliminatoria y querrán hacerlo aquí. Nosotros debemos tratar de encontrar esas fortalezas de cara a superarles a ellos en ataque y en defensa. Trataremos de estar vivos en el partido y llegar al segundo partido, ya que allí querrán sentirse fuerte con su público. Nosotros queremos lo mismo aquí mañana", ha explicado.

El preparador de Hondarribia no ha ocultado que ha mentalizado a sus futbolistas en "disfrutar de la oportunidad" que se les presenta "compitiendo" ante un "gran rival". "Sabemos que el Bayern lleva esa trayectoria de 22 partidos sin perder fuera en Europa. Para ganarles tienes que llevar a favor tuyo muchos detalles: tenemos la ilusión, la oportunidad... Lo pondremos en escena mañana. Será diferente a la eliminatoria contra la Juventus. Nos ofrecerá exigencias diferentes. Tenemos que ser lo más cercanos a nuestro mejor rendimiento los 180 minutos e incluso la posible prórroga", ha reconocido.

Con respecto a la forma con la que afrontan el partido, el entrenador del Villarreal dijo que lo hacen con "naturalidad", dentro de lo que han vivido y merecido en la competición pero con la intención de "seguir trabajándolo".

"Dejamos atrás al Atalanta y al Young Boys. Llevamos una trayectoria también en Europa League y Supercopa... Debemos aprovechar toda esa experiencia o aprendizaje. Tenemos que hacer un partido perfecto", ha añadido.

Atentos al 'crack' Robert Lewandowski

Además, respecto a la peligrosidad de Robert Lewandowski, Emery dijo que el Villarreal cuenta con dos centrales que están acostumbrados a jugar a estos niveles, uno de ellos "ya desde hace tiempo, como Raú Albiol, y otro que, como Pau Torres, que va cogiendo poco a poco experiencia con la selección y en Champions. Trataremos de ayudarle al jugador y dar pasos".

"Cuando nos enfrentamos a Vlahovic le dije a Pau que era su momento. Ahora llegan Lewandowski, Muller, Sané... Son partidos para ello. No los miramos con asombro. Si estamos aquí es porque somos buenos. Es otro reto", indicó Emery.

Sobre Nagelsmann y la afición del Submarino

Asimismo del entrenador rival, Julian Nagelsman, indicó que tienen "una juventud futbolística arrolladora". "Es joven, con bríos nuevos de energías, de cosas tácticas que aporta. Hay futbolistas de dinamismo, de buen toque y cambios tácticos que te llaman la atención. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. A mí me gusta saber el porqué de ese desarrollo al alto nivel que está teniendo", indicó Emery, quien también resaltó la importancia que tendrá la afición.

"Será muy importante sentirnos arropados, sentir la energía, hacer entre todos algo muy fuerte para que el color amarillo predomine. Tiene que ser un día con la que todos sea capaces de ser uno más. Eso los jugadores lo agradecen, se puede vivir una atmósfera inmejorable", apuntó al respecto para finalizar.