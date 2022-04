La crónica | El sueño Champions despierta tarde al Villarreal ante el Athletic (1-1)

El Villarreal intentó hacer los deberes antes de la cita histórica en Múnich, pero reaccionó tarde y acabó cediendo dos puntos más en el esprint final en el que se ha convertido esa carrera contra el reloj por una plaza europea que por la vía Liga está ahora fuera del alcance. Peleó el Submarino hasta el último suspiro, pero el reparto de puntos acabó siendo el resultado más justo y también insuficiente para ambos. Pero lo que le espera a Villarreal ante el Bayern es tan grande que no queda otra que continuar soñando con la Champions, porque el trayecto a Europa por la carretera de LaLiga se complica.

La tesitura entre la gran importancia de lo que estaba en juego ante el Athletic y la gran ocasión de pelear por unas semifinales de Champions, tenía una dificultosa decisión. Emery apostó por lo lógico, porque el cansancio del esfuerzo del partido ante el Bayern no solo podía pasar factura en forma de bajada de rendimiento sino también en materia de lesiones, Y el Villarreal posee una plantilla amplia y variada. Con esa línea argumental, no repitió ni un solo jugador y formó un once nuevo.

Nada fue igual que el miércoles ante los alemanes, entre otras cosas porque era casi imposible que lo fuera. El ritmo de juego descendió notablemente y eso que la entrada en el partido del Villarreal fue buena, ante un rival que tampoco se empleó al ritmo habitual. La baja de Pau obligó a improvisar a Aurier como pareja con Mandi de central.

Nada nuevo en el Villarreal. La misma filosofía de juego de siempre, con esa idea de sacar el balón desde el área propia, para superar líneas y llegar con superioridad numérica al área rival si éste presionaba muy arriba. El Submarino cocinaba a fuego lento sus llegadas y en ataque estático prácticamente le era imposible doblegar al Athletic. Solo una galopada en solitario de Pedraza puso en aprietos a Unai Simón.

Asenjo salvó los muebles en un remate franco de De Marcos. Era el primer aviso. Y los bilbaínos se crecían. El segundo llegó en una jugada más que polémica. El VAR alerta a Del Cerro Grande de unas posibles manos de Aurier y después de unos minutos de deliberación, decide que la acción del defensa costamarfileño no eran punible. Esta vez el árbitro fue cariñoso con el Villarreal. Y el Athletic continuó dando avisos. El siguiente llegó por medio de Iñaki Williams en una contra que Mandi evitó in extremis. Y a la cuarta llegó el gol, también tamizado por el VAR, pero esta vez no pudo salvar a los amarillos. Una jugada de Muniain concluye con el pase de la muerte para Raúl García que marca. Solo había un jugador rival por detrás ya que Asenjo había sido superado, pero el balón estaba por delante de la línea de pase y la acción era legal. El 0-1 subió al marcador. Jarro de agua helada.

Urgía cambiar el ritmo y meterle una marcha más al juego. El Villarreal reaccionó y exhibió una cara diferente. Y el empate llegó pronto, antes de que Emery decidiera un triple cambio. Pedraza puso las tablas y poco después saltaban al campo Gerard, Danjuma y Lo Celso con media hora por delante. El control del partido fue ya del Villarreal pero entonces apareció la figura de Unai Simón, que desactivó el asedio 'groguet' al área vasca. El 1-1 dejaba muy tocadas las aspiraciones europeas del Villarreal y las del Athletic. Toma y daca con ocasiones también para los de Marcelino, pero el marcador ya no se movió, pese a la mejoría en el juego. Empate justo pero inútil. El martes, el Villarreal tiene otra cita histórica. Sigamos soñando.