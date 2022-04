Fernando Roig, en exclusiva para 'Mediterráneo': ¿qué piensa de la nueva hazaña del Villarreal?

Apenas habían pasado unas horas después del éxito y Fernando Roig ya estaba trabajando en la organización del viaje a Liverpool. La orden es coger el total del paquete de entradas que el Liverpool tiene que ofrecer. La UEFA obliga al 5% de su aforo reservado para el rival y, por la capacidad de Anfield, serán unas 3.000. El presidente ya ha dado las órdenes pertinentes para que se vuelva a organizar un desplazamiento masivo de aficionados a la ciudad de los Beatles, en la que el Submarino groguet, no el yellow del mítico grupo, ya jugó otra semifinal europea, en aquel momento una vuelta de la Europa League.

Roig estaba feliz. Seguramente habría soñado muchas veces con que su proyecto fuera grande, pero nunca tanto para haber dejado en la cuneta a equipos de la talla de la Juventus y el Bayern. Sabía de primera mano la movilización que había habido la noche del martes, nada más concluir la hazaña del Allianz Arena. El pueblo de Vila-real se volcó en la calle, con aficionados de todas las edades enfervorecidos, para festejar que el Villarreal es uno de los cuatro mejores equipos de Europa. «Lo que hemos hecho es sublime, sensacional, impresionante… se me acaban los adjetivos. Un pueblo de poco más de 51.000 habitantes está entre los mejores. Todos debemos de estar orgullosos de lo que hemos logrado y yo lo estoy de mi afición, que nos han ayudado tanto en La Cerámica como en Múnich. Dentro de unos años nos acordaremos de todo esto, porque es inolvidable», aseguraba aún en una nube.

El máximo dirigente del Villarreal todavía estaba flotando. No lo podía ocultar porque es un hombre que no sabe disfrazar sus sentimientos. Si está enfadado, lo hace notar; y si es feliz, el brillo de sus ojos, le delata. Pese a todo, huye de la euforia, pero sobre todo pretendía mantener el perfil bajo que les ha llevado a las puertas de otra final. «Si sacamos pecho, nos lo hundirán. Debemos seguir trabajando con la misma humildad: esa ha sido la clave de nuestro éxito y no nos moveremos de ella», seguía. «Lo que hemos hecho es muy difícil y la gente tiene que saberlo: trabajo y humildad, no hay más», repetía como el profesor que pretende inculcar a sus alumnos una consigna importante.

Dieciséis años después en el mismo privilegiado lugar

La gesta del Submarino le ha puesto por segunda vez en 16 años en el top 4 de la Champions. «Estamos compitiendo con clubs que tienen seis, siete u ocho veces nuestro presupuesto, es una cuestión de eficiencia», asevera.

En la ida aseguró que había vivido el mejor partido de la historia del club, apuntalado en Múnich: «Hemos tenido más ocasiones que ellos y merecimos pasar en el cómputo de los dos partidos. En La Cerámica tuvimos muchas y en su estadio solo dos, pero fuimos eficaces», resume Roig.

El buen momento en la Champions no está en sintonía con la situación en LaLiga, que pone en peligro el pase para una competición europea la próxima temporada. «Tenemos dos opciones: una es complicadísima [ganar la Champions] y la otra, vía Liga, se nos ha puesto difícil, pero tenemos opciones de todo», reflexionaba.

Respecto a la inyección económica que supone el pase a semifinales, por el que solo en premios ya se alcanzan 60 millones sin contar otros ingresos, explicaba que «ahora equilibramos el presupuesto». «Si no estamos en Europa la próxima campaña, tendremos que ajustarlo, pero no es momento de mirar eso», matizó.

Roig también piensa en las obras del Estadio de la Cerámica, tras haber contemplado el majestuoso escenario de otra gesta del Villarreal. Confesó cómo había vivido el estrés de un partido como el del Bayern: «Me abracé a mi hijo al acabar». «Terminé con dolor en el cuello de la tensión, pero estar con mis siete nietos, mi mujer que casi no miraba al campo de lo nerviosa que estaba, mi hermano... lo hizo más especial», acabó.