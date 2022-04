El Villarreal CF vive desde el pasado martes en una nube. Esa que le va a llevar a disputar dentro de una semana aproximadamente las semifinales de la Champions League contra el Liverpool. El Submarino regresará a Anfield y tratará de hacer historia para meterse en la final de la principal competición europea de clubs. Pero hasta que ese momento llegue, el equipo que dirige Unai Emery tiene dos encuentros de LaLiga por delante, en los que se juega mucho.

En la séptima posición y alejado de los puestos europeos, el conjunto villarrealense necesita sumar el mayor número posible hasta final de temporada para pelear por su objetivo. Sin saber aún si la séptima plaza contabilizará o no (dependerá de quién gane la Copa del Rey --Betis o Valencia--), el Submarino no se puede permitir demasiados tropiezos a estas alturas.

La primera oportunidad para demostrar que ha superado la resaca de la Champions y que está centrado de nuevo en LaLiga llega esta noche en el enfrentamiento que le medirá en el Coliseum Alfonso Pérez a un Getafe que pelea por alejarse de la zona de descenso a Segunda División.

Cambios... pero no muchos

Como no podía ser de otro modo a tenor del esfuerzo realizado días atrás ante el Bayern de Múnich, Emery introducirá cambios en su once inicial pero no tantos como hace escasos siete días ya que el rendimiento ofrecido por algunos de sus futbolistas no fue el esperado en el empate a un tanto contra el Athletic Club. Así, jugadores como Pau, Parejo, Chukwueze o Danjuma podrían repetir contra el Getafe ya que, a priori, las únicas bajas seguras con las que cuenta el técnico vasco para este encuentro son las del lesionado de larga duración, Alberto Moreno, y la de Boulaye Dia, con molestias físicas desde el último parón de selecciones.

En este sentido, el once de Emery para buscar los tres puntos ante el conjunto madrileño sería el formado por Asenjo; Aurier, Mandi, Pau Torres y Pedraza; Iborra, Manu Trigueros, Dani Parejo; Chukwueze, Yeremy y Danjuma.

Las bajas y altas de Quique

Quique Sánchez Flores, por su parte, recupera al que hasta la fecha ha sido uno de sus futbolistas más importantes, el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, que la pasada jornada no jugó frente al Real Madrid por sanción. El charrúa volverá a la medular azulona y será una de las novedades de un once al que también podría volver a la punta Sandro Ramírez en detrimento de Borja Mayoral, que se está erigiendo en jugador más decisivo en las segundas partes que en el once titular.

El que no estará es el central internacional togolés Djené Dakonam, sancionado para este choque y al que podría sustituir el uruguayo Erick Cabaco.