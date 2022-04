Uno de los requisitos para acompañar al Villarreal en Liverpool en las semifinales de la Champions es tener el pasaporte, ya que Inglaterra no está en la Unión Europea. Debido al poco margen de tiempo, no hay citas disponibles antes del partido, por tanto muchos de los aficionados que no tienen el pasaporte están intentando conseguirlo.

Estos son los requisitos que debes cumplir si quieres viajar a Liverpool para animar al Villarreal Esta mañana muchos han asistido desde primera hora a la comisaría de la Policía Nacional de Vila-real y se han producido largas colas durante toda la mañana. Al parecer, se les va a conceder cita para que puedan hacerse el pasaporte. Todo esto a un día de que salga el viaje del club por 300 euros.