Forma parte del denominado orgull groguet, porque si alguien escenifica el sentimiento del Villarreal ese es Pau Francisco Torres. Ahora Vila-real le ha dado su nombre a la Ciutat Esportiva Municipal (CEM). Todo ello en las vísperas del último partido más importante de su carrera, porque seguro que llegarán muchos más: la ida de las semifinales de la Champions en Liverpool. El xiquet del poble, como se le conoce cariñosamente, irradia satisfacción. Su nombre quedará grabado en la instalación municipal para siempre. "No hubiera pensado nunca, conseguir algo así y de esta forma. Estoy muy feliz y también muy agradecido al alcalde, que ha impulsado esta acción, como al resto de los partidos políticos que lo han secundado. Siento un gran orgullo de tener mi nombre en la ciudad deportiva y colaborar a que los niños tengan un espíritu deportivo. Todo estos reconocimientos sin el Villarreal no hubieran sido posibles”, señalaba el internacional amarillo.

La revancha contra el Liverpool

Por segunda vez en su historia, el Submarino disputará una semifinal de Champions y también por segunda vez contra el Liverpool, la primera fue en la Europa League. Un rival potente y cualificado: “Todos sabemos lo que le caracteriza, con delanteros que corren muy bien al espacio y saben muy bien a lo que juegan. Tienen prácticamente los mejores jugadores del mundo. Viene de ganar al United fácil y no hace mucho al City”.”La verdad es que nos estamos adaptando muy bien a los potentes rivales a los que nos hemos enfrentado en esta. Tenemos una gran plantilla y trabajaremos para seguir este camino”, añadía.

Otra tendra en frente a los mejores delanteros

Pau será uno de los hombres clave para disolver el juego ofensivo del conjunto inglés, una de sus mayores fortalezas. “El Bayern atacaba con más gente. El Liverpool lo hace con un fútbol más directo cuando roba con los tres de arriba. Te buscan rápidamente los espacios a la espalda. Creo que será un partido diferente, en el que habrá que controlar estos espacios cuando ellos tengan la ocasión de hacer pases. En la línea de centrocampistas tienen grandes pasadores tanto por el centro como por los laterales. Tenemos que estar muy concentrados para neutralizarles. El Bayern solo nos hizo un gol en dos partidos, que era algo muy difícil. Habrá que hacer un buen resultado en la ida para poder soñar de cara a la vuelta ante nuestra afición", analizaba con detalle.

Otra eliminatoria más en la que los amarillos no tienen, ni mucho menos, el cartel de favoritos: "El Liverpool es candidato para ganar la Champions. Ahora están muy en forma. Parece que no están y a la mínima aprovechan cualquier fallo. Tenemos que saber a quién nos enfrentamos y no pasa nada por reconocer que son favoritos. Pero también lo eran la Juve y el Bayern, pero estamos donde estamos para continuar dando sorpresas".

Pau ya está acostumbrado a marcar a los mejores jugadores del mundo. Después de Lewandowski y Vlahovic llega el turno de Salah". No sólo él, también Mane, Diego Jota, Luís Díaz...son muchos y muy buenos. Cada uno con sus características pero todos con una cualidad común: la velocidad. Deberemos defender en equipo, que eso nos da muchas cosas. A partir de ahí ser efectivos, llevar el partido hacia dónde queremos y sentirnos cómodos”, reflexionaba.

Otra vez no parte el Villarreal como favorito

Nadie apuesta por el Villarreal para estar en la final de París. Es una etiqueta que ya llega hasta a gustar al entorno groguet. "Al final no tenemos nada que perder, al contrario. Tenemos mucha hambre de hacer grandes cosas. Seremos menos sorpresa porque venimos de eliminar a Juventus y Bayern de Múnich, con lo que el Liverpool será un poco más humilde de lo que fue el Bayern y lo preparará a conciencia porque saben de lo que estamos capacitados", apuntaba consciente del rol que le corresponde al Villarreal en estas semifinales.

En Anfield volverá a vivir otro ambiente en contra, como ya conocen los que estuvieron en aquella semifinal europea ante el Liverpool. “Son grandes clubs, es normal. Pero ya lo tuvimos en el Allianz ante más de 70 mil espectadores. Es cierto que Anfield es único, con un ambiente que tenemos ganas de vivir y somos afortunados por ello. Debemos disfrutarlo y hay que aprovechar la ocasión, son cosas que quizás no vuelvan. Animamos a la gente que venga, les agradecemos que hagan este esfuerzo y esperamos hacerlos disfrutar.

Las ofertas por Pau

Su nombre sigue en todas las quinielas. Sin embargo, Pau sigue a lo suyo: jugar en el equipo de su pueblo. Y con orgullo: "Yo este año estoy centrado en el club, tengo contrato en el Villarreal que me está permitiendo vivir algo único como unas semifinales de Liga de Campeones. Todo el mundo querría disfrutar de estas ocasiones con el equipo de su vida. Soy muy afortunado por poder vivirlo". Y los groguets, orgullos de tener a alguien como Pau en su equipo.