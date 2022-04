Entrevista | Juan Foyth: «Hay respeto al Liverpool pero no miedo»

Juan Foyth tiene aire de ese universitario despistado, que siempre está concentrado en sus cosas. Es el prototipo de buen hijo que toda suegra querría para su hija. Educado, correcto, inteligente, siempre con una respuesta lúcida, pero partiendo desde un respeto innegociable para todo. Como el que se le tiene al Liverpool y se le brindó al Arsenal, United, Atalanta, Juventus o Bayern. Pero respetar no es tener miedo, sino saber que tienes que luchar por ser mejor que tu rival. Con esas premisas, el Villarreal está a dos partidos de otra final, esta vez de Champions. Casi nada. Pero con once guerreros como Foyth, París no es una quimera. El internacional argentino descubre como se vive la gesta en el vestuario del druida Emery. La pequeña aldea gala de la Champions amenaza al Liverpool. Palabra de Foyth.

Eras muy niño y, no sé si recordarás el penalti que Riquelme no acertó en 2006. Eran unas semifinales de la Champions como las que vas a disputar en Liverpool.

No tengo imágenes de ese partido porque como dices era muy chico. Sí, de otros partidos que había visto del Villarreal porque siempre ha tenido muy buenos jugadores argentinos. Riquelme para muchos es uno de los mejores jugadores de la historia de Argentina. Acá en el club me siguen contando de los argentinos que ha estado en el Villarreal. Y ahora vamos a vivir otras semifinales.

Han llegado muchos argentinos al Villarreal y la mayoría han dado un gran rendimiento. ¿Tenéis un gen competitivo especial?

Este club ofrece muchas facilidades y se está muy bien y cómodo. Es muy difícil llegar a un club y que te reciban tan bien con tanta cercanía y no rendir bien dentro de la cancha. Todo eso ayuda.

Y lo habéis hecho otra vez por segundo año consecutivo. Después de ganar la Europa League a la heroica, estáis otra vez en otras semifinales. Ahora el Liverpool, posiblemente el equipo más en forma de la Premier.

Todos estamos ilusionados y concentrados en lo que estamos logrando. Nadie nos ha regalado nada. Nos lo ganamos en el campo.

La Juventus tenía un estilo defensivo. El Bayern atacaba con todo, no te dejaba respirar y te llegaba a avasallar con posesiones de 65-35%. Y ahora el Liverpool, que practica un fútbol directo.

Personalmente creo que el Liverpool es a nivel mundial el equipo con más equilibrio defensa-ataque. Tiene una defensa sólida y un ataque increíble. Muchos equipos, que te atacan con muchos jugadores, se les complica más por el tema del orden, pero ellos tienen mucho equilibrio con grandes jugadores en todas las líneas y hoy por hoy es el mejor equipo del mundo. Es un lindo reto que ya afrontamos contra el Chelsea, que también era el mejor en aquel momento y estuvimos cera de ganarles. Les respetamos y vamos a Anfield a por un buen resultado.

¿Ya has revisado el Wyscout para saber cómo se las gasta Mane, Salaht, Luis Díaz, Diego Jota….? Al margen de lo que prepara Unai Emery, ¿tu también revisas mucho todo lo que concierne al rival?

Son jugadores que uno ya conoce de tantos partidos que les vi. Esa aplicación la uso más para ver mis jugadas y corregir mis errores. Es muy completa y cuando necesito conocer mejor a un jugador que voy a marcar, echo mano de ella y chusmeo un poco para tener más conocimiento de él. Después de cada partido la uso siempre.

Otra vez más, el Villarreal no sale favorito en esta eliminatoria de semifinales. Las apuestas imagino habrán subido, pero ante el Bayern de Múnich eran 33-1.

Es un proyecto de muchos años y no es la primera vez que se llega a una semifinal de Champions League. Unos hablan de suerte y yo creo que se busca con mucha humildad y eso es el Villarreal. Para mí es un orgullo representar a esos 52.000 habitantes y pelear por Europa contra los grandes clubs de grandes poblaciones y competir siempre.

Tu polivalencia es lo que más ha sorprendido de tu constante evolución como jugador en el Villarreal. ¿A ti también? Casi podrías jugar hasta de portero…

Jajaja. No tanto. Yo creo que mi mejor posición hoy en día es lateral derecho y por ello el míster me pone ahí. Es donde estoy teniendo más minutos y me siento bien. De mediocentro, al principio, me costaba porque tenía la cancha de frente y estaba habituado a jugar de defensa. Tenía que tener cuatro ojos siempre puestos. Luego me fui adaptando a la posición y me sentía más cómodo. Creo que tengo más margen de mejora.

La adaptación viene por tu velocidad, calidad técnica, personalidad en el campo… ¿Es difícil adaptarse tan bien a todo?

Lo de ser polivalente me ayudó en inferiores porque jugué en muchos sitios. Lo hice arriba, mediocentro, lateral y central. Profesionalmente había jugado poco de lateral pero me ha adaptado bien.

Cuando llegaste decían en Inglaterra que eras un central blando. Pero has evolucionado mucho y de blando… no hay nada.

En Inglaterra no tuve muchas oportunidades, quizás allá el fútbol es muy físico. Ahora me siento más fuerte en los duelos. Con el balón somos un equipo que hace las cosas simples y juega a dos o tres toques. Defensivamente me siento bien y muy fuerte.

Me sorprendió un mensaje en tu cuenta de twitter cuando Lionel Scaloni te dejó fuera en un partido contra Brasil: «Toca apoyar desde fuera, es un orgullo vestir la camiseta de argentina». Es poco habitual, Juan, leer eso.

Fue antes de la Copa América. No mostré mi mejor rendimiento en los dos partidos previos y me quedé fuera. Como argentino y compañero de los chicos me alegré de que Argentina ganara la Copa.

¿Tienes doble nacionalidad?

Sí, polaca y argentina aunque en internet dice que soy español, pero no es así.

¿En el Villarreal has caído de pie, todo ha cambiado desde que viniste cedido del Tottenham?

Agradezco al Villarreal que confiara en mí cuando no tenía muchos minutos en Inglaterra. Uno debe confiar siempre en sí mismo, pero no es fácil que un club apueste por ti cuando juegas poco.

Es un club diferente a lo que estabas acostumbrado el Villarreal?

Siempre lo digo, nunca pensé que iba a tener un sentimiento tan parecido al de mi club Estudiantes de La Plata. Tiene muchas similitudes con el equipo del que salí y es mi casa. Cuando llegué al Villarreal me sorprendí de lo que siento por este club y lo digo de todo corazón, créeme.

En La Plata eres un chico muy querido y en Argentina están muy pendientes de tu carrera.

Estudiantes te acompaña toda la vida y es una gran familia. Los hinchas del club esperan que nos vaya bien y quieren que nos sea todo positivo. En Argentina siempre me apoyaron desde mi debut.

¿En el vestuario ya estáis acostumbrados a ir de cenicientas en todas las eliminatorias?

Es posible que apuesten menos por nosotros. La verdad es que no somos favoritos como ya viene siendo desde el año pasado contra el Arsenal, pero ya lo aceptamos perfectamente. Nosotros seguimos con esa humildad y respeto y contra el Liverpool vamos a luchar como siempre.

¿Ya te han contado el recibimiento al bus del Villarreal en Liverpool hace unos años?

Cuando uno entra en la cancha se aísla del exterior y tiene que llegar a un nivel de concentración para que lo fuera sea un murmullo. He visto algunos vídeos de cómo reciben a los equipos. Siempre que no haya daños es parte del folklore del fútbol y su cultura.

Lograste tu primer título con el Villarreal y ahora una semifinal. ¿Increíble no?

Sí, era mi primer título profesional el de Gdansk. Esta semifinal es muy grande. El otro día un conocido de Vila-real me confesaba: «Juan, ten en cuenta que una semifinal de Champions es lo más grande que se puede ver en La Cerámica». Y eso me hizo quizás pensar y darme cuenta de lo que se está logrando. No queremos solo dar una buena imagen, queremos competir y estar en la final.

Vila-real es un pueblo de 52.000 habitantes que cabe entero en muchos de los estadios en los que habéis jugado o vais jugar como Anfield. Y tres mil, y porque no se puede más, van a protagonizar una excursión a Liverpool. Tú siempre has tenido un cariño especial por los aficionados.

Sabemos el esfuerzo que hace la gente para ir a Liverpool. Es un pueblo de gente trabajadora que tiene que dejar su trabajo para ir a vernos. En cualquier campo que estuvieron se les dejó oír. Me viene a la cabeza que ante el Atalanta que muchos fueron y no pudieron ver el partido y eso se agradece.

¿En poco tiempo te has convertido en un ídolo de la grada?

Siento el cariño de la gente. Contra el Bayern fue la primera vez que me cantaron en un estadio y es muy lindo. No me siento ídolo porque en la historia del club han pasado excelentes futbolistas y grandísimas personas.

En LaLiga os habéis enganchado de nuevo. Y dependéis de vosotros otra vez para estar en Europa League vía Liga.

Quedan cinco finales y ahora dependemos de nosotros. En el vestuario sabemos que la Liga es más importante que nada.

¿Cuesta engancharse a LaLiga después de partidos de máxima intensidad en Champions?

Partidos como el del Bayern o Juventus desgastan mental y físicamente. La Champions es muy intensa pero sabemos que debemos mantener la concentración en la Liga. Los equipos que pelean por todo son los que no diferencia una competición de otra y es muy importante o más LaLiga.

Argentina, el Mundial, otro reto importante. Ojalá estéis los tres (Gio, Rulli y tú) en el Mundial.

Yo y Gero somos de la misma ciudad, y somos compatriotas y nos llevamos bien. Pero al margen de eso nos compenetramos bien con todos los compañeros. Los líderes de este equipo son positivos. Ojalá podamos estar los tres en el Mundial pero aún queda mucho y tenemos que hacer bien las cosas para estar en Catar.

Me contaron en Argentina que te distinguieron por tu buen comportamiento en la AFA de joven.

En la AFA elegían el mejor jugador de inferiores de cada club y allí buscaban un global, porque me iba bien en la escuela, al margen de lo deportivo, buen comportamiento, pero no me explicaron porqué, pero por ser el mejor jugador seguro que no (ríe).

¿Qué estudiaste?

Cuando dejé la escuela me matriculé en la Universidad en profesorado de educación física, pero pronto empecé a viajar y tuve que dejarlo. Estudiar me gustaba por hacer algo diferente al fútbol. Puede que en algún momento lo retome y puede que en otra carrera.

¿Qué piensas cuando dicen que clubs como el Madrid te siguen?

Son lindos los reconocimientos, al margen de que no sepa si es verdad o mentira. Lo agradezco, pero el mejor reconocimiento es que el míster me ponga en el once con el Villarreal. Es lo más bonito.

¿Nos vemos en París? ¿Ya hiciste alguna promesa?

No hice promesas porque ya no lo hice en la Europa League. Para eso no soy supersticioso.

No te deseo suerte, porque dicen que es para los que no saben y vosotros habéis demostrado el orgullo y gen para competir pero que os vaya bien en Liverpool.

Gracias. Lo vamos a pelear. Eso está garantizado.