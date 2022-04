El entrenador del Submarino, Unai Emery, apuntó en la rueda de prensa que "una de las claves del partido era quien marcara primero porque emocionalmente iba a ser muy importante". Un gol tempranero que para el técnico cambió el choque: "Al marcar ellos pronto se han visto con posibilidades de llevar el partido donde querían", y un segundo gol en contra que achacó a la debilidad defensiva: "El tanto de Escalante es un error encadenado de todo el equipo, hemos concedido esa opción".

Pese a los dos goles encajados, del de Hondarribia señaló que tuvieron bastantes llegadas en el primer acto "En el primer tiempo hemos creado situaciones como para marcar un gol, la sensación era de que con poco nos han hecho daño y que no hemos estado bien en la agresividad defensiva".

Sobre la reacción

Asimismo, valoró la reacción de los suyos en la segunda parte: "Nos hemos metido en el partido, pero ellos han reaccionado bien y han ido a por el tercer gol" y afirmó que pudo pasar de todo: "Los dos equipos tuvimos oportunidades, era un momento decisivo. Si llegamos a empatar seguramente se hubiera abierto todo en el tramo final", expuso el entrenador amarillo.

Una derrota ante el colista, pero Emery ya sabía que iba a ser un partido muy complicado por lo todo lo se jugaban: "Ellos lo tienen muy difícil pero si no ganaban prácticamente se quedaban sin opciones. Han puesto todo lo que tenían a nivel de intensidad y de llevar el partido donde querían. Nosotros necesitábamos mucho juego y minimizar errores. En ese balance hemos perdido, el Alavés ha hecho el partido que tenía que hacer".

Respecto al estado del equipo tras el duelo ante el Liverpool del pasado miércoles, el técnico vasco reconoció que "veníamos de un desgaste emocional y físico muy alto, pero teníamos recursos para intentar sacar el rendimiento a través del juego, sin lograr conseguirlo", argumentó.

Rotaciones

El martes el Villarreal jugará uno de los partidos más importantes de su historia, en juego intentar realizar una gesta y remontar al Liverpool para conseguir el billete a la gran final de la Champions League. Por ello y tras el partido en Anfield, Emery optó por realizar ocho cambios, solo repitiendo en el once Samu, Parejo y Lo Celso.

Un planteamiento que tenía establecido Unai Emery tras el exigente duelo europeo: "Había un plan de partido viniendo del miércoles y yendo al martes, tenemos experiencia con Europa y Liga".

Sobre los cambios de Pau Torres y Parejo al descanso, argumentó que no quería que sufrieran el desgaste de los 90 minutos: "He querido quitar a Pau y Parejo, dos jugadores importantes, porque no quería que asumieran todo ese desgaste para que luego no llegásemos. Prefería utilizar dos recursos importantes como son Foyth y Lo Celso para intentar darle un aire nuevo al equipo", finalizó un Emery que ya solo piensa en el encuentro de Champions.