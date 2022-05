¡Importantísima novedad en el último entrenamiento del Villarreal antes de la 'final' ante el Liverpool!

El entrenamiento previo al Villarreal CF-Liverpool CF de este martes en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas), en el que el equipo amarillo tratará de remontar el 2-0 de Anfield para meterse en su primera final de Champions solo un año después de conquistar la Europa League, ha traído interesantes novedades, que condicionarán el once de Unai Emery.

Las buenas noticias han sido ver a Gerard Moreno, Raúl Albiol y Francis Coquelin trabajando con el grupo. Tres jugadores que no participaron en el último partido del Villarreal, el sábado, en la derrota ante el Alavés en Mendizorroza (2-1).

Otro de los futbolistas que no estuvieron en Vitoria, Arnaut Danjuma, no ha participado con el resto de sus compañeros, con lo que sería una sensible baja, teniendo en cuenta la gran temporada del internacional neerlandés y, sobre todo, la excelente Champions que está realizando.

El que está descartado ya del todo es Yeremy Pino, que tampoco pudo jugar el encuentro de Anfield, sumándose, en la enfermería, a Alberto Moreno (curiosamente, un exjugador del Liverpool).

El desafío del Submarino

Con estas altas y bajas, el Villarreal buscará por primera vez un 3-0 o ganar por tres goles de diferencia ante un rival inglés como local.

Hasta el momento, en los 10 precedentes de este encuentro, el Villarreal acumula cuatro victorias, una de ellas ante el propio Liverpool (1-0), pero en ningún caso por la ventaja que ahora necesita, además de cuatro empates y y tan solo dos triunfos del rival.

Los otros tres triunfos fueron contra el Middlesbrough (2-0) en la temporada 2004/2005, frente al Everton (2-1) en la fase previa de la Liga de Campeones del curso 2005/2006 y ante el Arsenal (2-1) en las semifinales de la Europa League de la pasada campaña