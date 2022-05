La opinión de José Luis Lizarraga | Ganar, ganar y ganar

Escuchaba a la directora de comunicación de Telefónica, Eva Fernández, que la claridad, la transparencia, la veracidad, junto con el estilo y el modo en la emisión en consonancia con la plataforma que se utiliza, son claves para la transmisión nítida de un mensaje y que logre impactar en el receptor. Desde que el Villarreal se asomó a dos finales europeas contra dos gigantes del fútbol como el Manchester United y el Chelsea, pasando por partidos decisivos como los del Atalanta, Juventus o Bayern de Múnich siempre he intentado mantener el mensaje de prudencia, alejado de la euforia, ubicado en la realidad, pero siempre bañado del optimismo que este equipo nos ha transmitido en los cruces con los mejores clubs del mundo. El mensaje que he tratado de transmitir siempre era valorar la importancia de lo que se había logrado, darle el mérito consiguiente e intentar, digamos entre comillas, restarle presión al equipo de Emery. En resumen era comunicar humildad y el carpe diem para la afición grogueta.

Ahora el mensaje es claro y nítido: ganar, ganar y ganar. No vale otra cosa. No es una cuestión de fe, creencia o pasión, es que hay que ganar al Liverpool para estar en la tercera final europea en un año. Se pelea por ganar desde hoy mismo. Con la bandera en el balcón, con el detalle groguet en el escaparate de la tienda, llenando las calles del trayecto de la Ciudad Deportiva al estadio de la Cerámica, recibiendo al Liverpool con gritos de Villarreal, Villarreal... y se gana creando una atmósfera ganadora en el estadio. No me canso de repetir la palabra ganar, aunque la reiteración vaya en contra del buen estilo periodístico.

Esto ya no va de el pequeño Villarreal contra el gran Liverpool. Ni de que las vitrinas de los ingleses estén llenas de títulos o su presupuesto multiplique por cinco el del Submarino. Este equipo no es una vergüenza para la Champions, como algún irrespetuoso personaje lo ha calificado, este Villarreal es un orgullo para la competición porque se ha ganado estar en el top 4 por méritos propios, siendo mejor que el Arsenal, United, Atalanta, Juventus y Bayern.

Estuve en Liverpool y sentí como se las gastan los ingleses. Sí, mucho fair play de puertas para afuera, pero Klopp utilizó todas sus armas para desestabilizar a los jugadores del Villarreal como ya hiciera hace seis años. Si Marcelino quisiera contar los insultos que vivió... Y en Anfield la caldera tiraba humo desde el minuto 1.

Claro que es difícil ganarle al Liverpool. Faltaría más que no lo fuera en unas semifinales de la Champions. Estará Gerard. Un punto más, pero para ganar todos serán clave y todos serán importantes.

No es que crea que se puede ganar, ni tampoco una cuestión de fe en la remontada, es que pienso que hay 90 minutos por delante y un vestuario realmente convencido de que no han dicho la última palabra. Estos partidos se juegan para ganarlos. El Villarreal ya ha madurado como club para pensar en grande. No es una anécdota, ni un aparición espontánea. Sus números en LaLiga y en Europa le avalan, igual que su crecimiento social. Hay que ganar por mi estimado Llaneza, que no podrá disfrutarlo en el campo, por los miles de aficionados groguets repartidos por el mundo... Y solo les digo cuando acabe el partido, la ovación al equipo debe ser de época. Ganar, ganar y ganar. #JuntosAPorLaRemontada.