El Villarreal-Liverpool, el esperado partido de vuelta de la semifinal de la Champions League, empapaba todas las conversaciones ayer, en la previa del duelo, en la plaza Major de Vila-real. La fe en lograr la remontada crece a medida que se acerca la hora del pitido inicial. Aficionados de todas las edades consultados por Mediterráneo comparten diagnóstico. Voltear el 2-0 de la ida es difícil, pero no imposible, y menos si está Gerard Moreno disponible. Para creer, además, ayudan los precedentes en forma de sorpresas recientes en el torneo.

Manolo Morilla y Montse Narés cruzan la plaza rumbo a la tienda oficial del club para comprar la bufanda conmemorativa. «Yo creo», sentencia Manolo, que insta en primer lugar a poner en perspectiva «todo lo conseguido». «Recuerdo la primera vez que sonó en el antiguo Madrigal la música de la Champions, que lo grabé por si no lo volvíamos a vivir», señala. Ahora, jugar una final de la Champions le parece casi un sueño, «pero este club consigue cumplir los sueños, se supera siempre». «Cuando piensas que ya has tocado techo, ganando una Europa League, resulta que al año siguiente puedes llegar aún más alto. De hecho, me iba a tatuar el trofeo de la Europa League y me voy a esperar por si he de añadir otra copa», dice.

De cara a la cita de esta noche, Manolo insta a «disfrutar cada momento». Con Montse, su pareja, comparte pasión grogueta. No en vano, ambos suman 21 años como abonados. Están convencidos de plantar batalla al Liverpool. Tanto es así que ya preparan el viaje a París, donde el último sábado de mayo se celebrará la final de la Champions. «Vamos a reservarlo todo para estar allí ese fin de semana, y si llegamos a la final, pues mucho mejor», explica Montse. Una maniobra ganadora se mire por donde se mire, sustentada en este caso por una corazonada de la propia Montse. «Para el partido contra el Bayern de Munich ya lo vaticiné, sentía que íbamos a pasar y pasamos. No había apostado nunca, lo hice y gané 30 euros», añade. Quizá sirvan para pagar parte del desplazamiento a la final, o al menos la próxima bufanda en la tienda del club.

El valor de un hito

Hacia allí se encamina Pablo García, empleado de la tienda del Villarreal CF. Lo hace cargado, precisamente, con bolsas y cajas de bufandas conmemorativas del evento. Los escudos de ambos equipos flanquean letras azules sobre fondo amarillo para el Villarreal, y blancas sobre rojo para el Liverpool. El club groguet se codea con la aristocracia del fútbol europeo, un hito que se asume casi con normalidad por la fuerza de la costumbre. «Gerard estará, es el momento de jugársela», indica Pablo, quien también señala un factor recurrente entre los aficionados. «Si se pudo contra el Bayern, que era el equipo más en forma de Europa, contra el Liverpool también se puede, y además jugamos en casa y habrá un gran ambiente», dice este joven.

Juega Sant Pasqual

«Contra el Bayern no éramos favoritos, pero tampoco contra la Juventus ni el año pasado contra el Arsenal o el Manchester United», amplía Diego González, pensionista. «Soy optimista, y cada día que pasa más», añade. «A medida que se acerca el partido me lo creo más», comenta junto a su pareja, Loli Ramírez, ama de casa. «Quiero que gane el Villarreal y creo que ganará», dice Loli. Por si las tácticas de Unai Emery, las paradas de Rulli, la defensa de Pau y Albiol, la brújula de Capoué y Parejo y los goles de Danjuma y Gerard no son suficientes, Loli ha recurrido a un socio habitual: «Por si acaso se lo he pedido ya a Sant Pasqual, que a veces me hace caso y otras, no».

El duelo de pizarras entre Emery y Klopp también se cuela en las conversaciones de los aledaños de la plaza Major. Adrián Rodríguez, de Mauro Colección Hombre, se pone el traje de analista para diseccionar las claves sobre el verde. «Si está Gerard será algo más fácil», concede. «En Liverpool nos faltó y se notó. No pudimos superar esa presión alta del Liverpool en ningún momento, y en eso Gerard es decisivo porque aguanta muy bien el balón de espaldas en situaciones complicadas y da aire al equipo», desgrana.

Gerard comparte protagonismo y devoción en las respuestas con el propio Sant Pasqual, pero más allá de lo intangible, las hazañas futbolísticas del Villarreal dejan huella económica en la ciudad y en la provincia. Francesca Tovar es propietaria de varios negocios de restauración como la pizzería Francesca. «Yo voy a tope con el Villarreal, primero porque sus victorias son siempre una alegría y además mueve mucho a su alrededor, que le vaya bien al equipo es bueno para los negocios», asevera, al tiempo que detalla que tiene varias reservas confirmadas para la previa.

Comercios y viviendas

Francesca atiende a este diario en Menta Uñas y Estética, donde está haciéndose la manicura. En la fachada del comercio luce una bandera del Villarreal. «El día del partido vendremos con la camiseta», apunta Alba Sierra. Son muchos los establecimientos que lucen banderas del club, igual que centenares de viviendas particulares. Por esas calles se anima, entre chavales que salen de clase, la conversación futbolera. En una de esas casas, un grupito se detiene para observar una especie de altar groguet, que corona una fotografía del presidente Fernando Roig, y una sola palabra: «Campeón».

La opinión de la afición