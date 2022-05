Previa del Villarreal vs. Liverpool: #JuntosPorLaRemontada y a por la final de la Champions

Vila-real vivirá esta noche el partido más importante de su historia, la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones (21.00 horas). Incluso más que aquella histórica noche del penalti de Riquelme. Es el día ‘D’ de la remontada. Un cita de gesta a la que el club llega contra el Liverpool FC consolidado como uno de los clásicos de Europa y con un título de campeón en sus vitrinas. Su trayectoria europea ya no es una anécdota y las habituales historietas que se vinculaban al Villarreal CF como el equipo simpático de un pequeño pueblo del levante español ya suenan a rancio. Es un club ganador que ha dejado fuera a miembros de la clase noble de la Champions como la Juventus o el Bayern Múnich. Y ha logrado que no haya un solo aficionado groguet que no piense que voltear el 2-0 ante el equipo más en forma del mundo es algo posible. La Cerámica respirará un ambiente excepcional que no tendrá nada que envidiar al de Anfield seis días atrás.

Es la sexta semifinal europea de la historia del Submarino, la segunda en la Champions, que puede dar acceso a la tercera final del conjunto amarillo en apenas un año, después de una brillante participación en el camino. Emery recupera a Gerard Moreno, uno de sus jugadores franquicia junto a Pau, Albiol o Parejo, aunque mantendrá la duda hasta última hora de Danjuma, una vez que Coquelin parece recuperado de sus molestias. La única baja sensible, al margen de Alberto Moreno, será Yeremy Pino, con el que el equipo pierde a uno de sus futbolistas más desequilibrantes. Ganar, ganar y ganar. Es el mensaje y la consigna. No es un sueño para nadie, sino un objetivo que parte desde el corazón del vestuario groguet. Claro, es difícil, pero no es una quimera. El equipo de Unai Emery necesitará completar uno de los mejores partidos de su historia y la clasificación supondría también uno de sus mayores hitos para lo que cuenta con el apoyo de la afición que llenará el estadio a reventar. LAS CÁBALAS DEL ONCE El once no diferirá demasiado del que jugó en Anfield. El posible equipo titular sería el formado por Gero Rulli como portero, con una defensa integrada por Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres y Pervis Estupiñán, una retaguardia que se convierte en la única línea en la que Emery no presenta dudas. PENDIENTES DE DANJUMA Para el centro del campo estarán como pivotes Étienne Capoue y Dani Parejo junto a Francis Coquelin y Gio Lo Celso. Para jugar en ataque se espera que estén Gerard Moreno y la duda de Danjuma, cuya baja tendría como candidatos a sustituirle a Samu Chukwueze, Trigueros o Pedraza, aunque en estos dos últimos casos supondría una reformulación de la disposición táctica del Villarreal. La confianza puede ser el gran enemigo del Liverpool. El equipo de Klopp viaja con un cómodo 2-0 a su favor y tras no haber perdido esta temporada por dos o más goles en contra. Es más, apenas ha cedido tres encuentros esta campaña, todos ellos por la mínima y del último han pasado ya varios meses, en la vuelta de octavos de final contra el Inter de Milán. EL ‘INVICTUS’ LIVERPOOL La inercia con la que han llegado a este final de temporada les ha dado un aroma de invencibles que le coloca como el equipo más en forma del universo fútbol. El Liverpool ha remontado 12 puntos en la Premier y está a un solo punto del City de Guardiola. Se ha metido en dos finales coperas en Inglaterra, ganando al Chelsea en la copa de la liga y tiene que disputar la FA Cup también contra los londinenses y ya está en la tercera semifinal de Champions de la era Klopp. KLOPP DOSIFICA A LOS SUYOS El fin de semana ganó 0-1 al Newcastle y permitió dosificar a jugadores como Salah, Fabinho, Thiago Alcántara y Alexandre-Arnold. Los números del Liverpool son contundentes: 13 partidos fuera de casa en 2022, con un balance de 11 triunfos y solo dos empates. Su nivel de forma está a la altura de los grandes equipos de Anfield de la historia y busca su décima final de Champions, pero tiene un duro escollo en la Cerámica, que registrará un lleno hasta la bandera, con overbooking de demanda de entradas que han desbordado las oficinas del club amarillo. Hoy millones de aficionados al fútbol en el mundo estarán pendientes de la Cerámica, de donde saldrá el primer finalista de la Champions, a la espera de la segunda semifinal entre el Madrid y el City. La afición del Villarreal quiere colocar la bandera grogueta en la torre Eiffel. Sí, se puede.