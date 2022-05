Lopetegui y Emery, la batalla del fútbol metódico en el Villarreal vs. Sevilla

En ocasiones simpáticos, en ocasiones ariscos, a veces sinceros, a veces topiqueros, tienen colgado ese cartel de amarrateguis que no gusta a los entrenadores, porque sus equipos siempre parten de la solidez defensiva. Son vehementes, activos, nerviosos, gesticulantes... y también comedidos, aunque sacan el colmillo cuando se hartan. Pero, sobre todo, Unai Emery y Julen Lopetegui son estrategas, metódicos, dos de los mayores exponentes del fútbol moderno, dos técnicos de moda que este domingo se verán las caras en el Villarreal CF vs. Sevilla FC que tendrá lugar en La Cerámica (16.15h).

Ambos preparadores se verán las caras en un duelo en el que Unai Emery se enfrentará a su glorioso pasado, ya que el míster de Hondarribia ganó tres Europa League con los hispalenses; mientras que Julen Lopetegui sabe que enfrente tendrá a un gran estratega y se juega parte de su crédito en el coliseo vila-realense.

El punto de vista de Unai

El entrenador del Submarino no quiere ver más allá que el duelo de mañana. Emery afirmó ayer que su equipo está «solamente centrado en el encuentro ante el Sevilla», en el que se juega una «gran parte de las opciones de estar en Europa en la próxima temporada». «Es un partido decisivo para ver cómo habrá que mirar la clasificación. No podemos fallar», expuso, reconociendo que lo afronta con la idea de «recuperarse desde lo colectivo» tras la eliminación del martes en la Liga de Campeones.

El objetivo es «centrarse en la Liga», a pesar de que hay jugadores con molestias y otros de baja de cara un encuentro que calificó como «decisivo». «Si ganamos tenemos los ojos a varias opciones y dependemos de nosotros, y si perdemos, se complica», indicó el técnico vasco, quien señaló que «el Sevilla es duro rival que está haciendo una gran temporada».

Sin duda, el propósito es regresar a competiciones europeas. «Todos tenemos muchas ilusiones en este campeonato, hay que valorar la importancia de estar en Europa, por lo que debemos centrarnos en poder alcanzar esas plazas», insistió. «Ellos buscan asegurar su plaza en Europa y nosotros queremos estar cerca y hay otros equipos por encima. La competición europea ha sido bonita, pero la estabilidad te la da la Liga y en la Liga el Sevilla es muy bueno y, además, tiene un gran técnico», agregó, elogiando al equipo de Lopetegui y al propio entrenador.

El desgaste de la Champions

Respecto al equipo que puede presentar, Unai especificó que no le gusta hablar de rotaciones, sino hacerlo sobre «la gestión del equipo». «No me he parado a escribir el once. Hoy --por ayer-- hemos trabajado con veinte jugadores y voy a ver qué hacer para tratar de que seamos capaces de tener el balón con una exigencia alta», señaló.

Es más, felicitó a sus futbolistas por el primer tiempo «grandioso» que su equipo hizo ante el Liverpool. «Pero hicimos un gran gasto porque no podíamos especular, teníamos que darlo todo. Aguantar no era fácil, en la segunda parte debimos tener más el balón y no pudimos», comentó, confesando que «lo de Gerard nos afectó porque a nivel de estrategia nos da mucho». «Cuando estábamos cambiando la idea, llegó su gol y eso nos desestabilizó. Demostramos que podíamos igualar al Liverpool, pero nos falta algo más», concluyó de forma sincera.

Los elogios de Julen

En el otro bando, Julen Lopetegui, al igual que su homólogo, se deshizo en parabienes tanto del Submarino como de su entrenador. El guipuzcoano afronta «con ilusión y responsabilidad» el partido de mañana en Vila-real, ya que es consciente de que «estará delante al célebre semifinalista de la Champions», un rival que «no obligará a hacer las cosas muy, muy, bien».

Para el míster de los hispalenses, el Submarino «juega y compite muy bien y ataca con muchas variantes», desatacó Julen Lopetegui, quien calificó como «un brillante entrenador» al técnico del conjunto groguet, Unai Emery.

El preparador vasco del conjunto hispalense asumió que, por su cargo, está «siempre expuesto a la crítica, aunque vayan bien las cosas», pero precisó que «en mi cabeza no ha cambiado nada», por el malestar entre los aficionados en las últimas semanas a causa del mal juego del Sevilla, algo de lo que «no se debe estar pendiente, porque lo considero un resquicio para perder energía».

Aun así, Lopetegui admitió que «las cosas no salieron en el partido anterior», ante el Cádiz en el Sánchez-Pizjuán (1-1), pero resaltó «las dificultades máximas para ganar cualquier partido en Primera División, y el Sevilla no es una excepción», aunque consideró que, una semana después, su equipo está «perfilado para competir bien».

Sin duda alguna, mañana en La Cerámica se medirán, frente a frente, dos de los entrenadores de moda del fútbol español, que hacen competir a sus equipos tanto en LaLiga como en competiciones europeas y que buscará un triunfo para salir reforzados.