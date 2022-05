El Villarreal batirá esta temporada su récord de ingresos en un ejercicio, gracias a su buen posicionamiento en LaLiga y al haber alcanzado las semifinales de la Champions League, donde quedó apeado de la final ante el Liverpool.

El club que preside Fernando Roig ingresará alrededor de 84 millones de euros por su participación en la Liga de Campeones. El desglose sería el siguiente: 13.6 millones por ránking UEFA; 15.6 por participacion en fase de grupos; 9,3 como premios por sus resultados en la liguilla; 9,6 por el acceso a octavos, 10,6 por la clasificación para cuartos de final y, finalmente, 12,5 por alcanzar las semifinales. En total alrededor de 71 millones, a los que se añadirían unos 13 como estimación por market pool. En total 84 millones de euros.

Derechos Televisivos por LaLiga

En cuanto a los ingresos televisivos que le corresponden, en Primera División el reparto se hace en base a tres criterios. Un 50% en proporción idéntica entre todos, un 25% en función de los resultados deportivos y el 25% restante se deriva de la masa social de cada club en los que entran coeficientes por abonos, taquillas y audiencias. En la temporada 20-21, el club amarillo ingresó 73,3 millones de euros, una cifra que será similar a la de la temporada en curso, puesto que LaLiga no ha hecho oficiales los datos del presente ejercicio, pero que incluso en el caso del Villarreal no diferirán en exceso. Por tanto, el club amarillo ingresará un minimo de 157 millones de euros. En este cómputo no se incluyen lo que recibirá en concepto de patrocinios, taquillas, abonos, merchandising y otros, unas cifras que el club todavía no dispone al no haberse cerrado el balance económico de la temporada, pero que podrían lograr que se alcanzanse los 180 millones de euros. En estas cifras hay que tener en cuenta los gastos extra por primas que tendrá que desembolsar el club por haber llegado a las semifinales de la Champions, así como la subvención de desplazamientos de la afición que decidió en su momento Fernando Roig.

Superávit

En cualquier caso, el Villarreal saldará el actual ejercicio con superávit y logrará amortizar los números rojos de las temporadas en las que la pandemia del covid-19 perjudicó gravemente las economías de los clubs españoles y europeos. A Fernando Roig le sale los números deportivos y también los económicos. Ahora, el Villarreal necesita lograr el pasaporte europeo para la próxima temporada para que el ajuste financiero de su presupuesto sea más liviano. El presidente presentó en la última junta de accionistas una partida de gastos de alrededor de 150 millones de euros, producto del gran esfuerzo realizado para confeccionar una gran plantilla.