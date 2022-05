A Unai Emery le salió a la perfección su plan en Vallecas. El Villarreal necesitaba ganar al Rayo Vallecano para seguir dependiendo de sí mismo de cara a seguir peleando por la Europa League y no solo lo hizo sino que goleó al conjunto madrileño en una exhibición de jugadas de estrategia con las que el Submarino desarboló a los de Iraola.

«La victoria es muy importante. Entre el contexto del momento, de una temporada muy buena pero parte de ella en Europa y en la Liga buena --donde queremos cerrarlo con competición europea porque nos da una credibilidad y reconocimiento importante a todos-- y cómo conseguir la victoria hay diferentes vías. Aquí juega un equipo que ha sido muy fuerte toda la temporada y que, pese a haber asegurado ya la permanencia, han jugado con titulares y han hecho un partido muy competitivo aunque nosotros hemos estado muy centrados. La estrategia nos ha dado rendimiento y cada partido es una oportunidad para poder trabajar estas cosas», comenzó explicando Emery.

El técnico vasco fue más allá y confesó que «en 90 minutos hemos hecho un partido serio y de madurez, siendo conscientes de la necesidad que teníamos de ganar, y los rendimientos individuales dentro del trabajo colectivo han sido muy buenos».

Tanto Emery como el resto de miembros del cuerpo técnico y la plantilla estaban pendientes de lo que sucedía en Vallecas pero también en Anoeta, donde la Real Sociedad recibía al Cádiz. Sobre la pelea directa con los txuri-urdin, el preparador del Submarino reconoció que «he estado muy centrado en nuestro partido pero también pendiente de lo que hacía la Real Sociedad. Dependemos de nosotros mismos y el domingo tenemos que ganar porque los tenemos delante y luego tendemos una salida difícil ante el Barcelona. Pero lo más positivo es que dependemos de nosotros mismos, que era una de las cosas que queríamos tener a nuestro favor».

La pelea por Europa

El objetivo principal es estar en la Europa League la próxima campaña, pero estar en Conference no será un «fracaso» para Emery tampoco. Preguntado al respecto, el técnico del Villarreal lo dejó muy claro: «La Conference es una competición nueva y al ser la tercera de Europa hay equipos que la valoran mucho y otros que menos. Para el Villarreal no es un fracaso porque no deja de ser una competición europea. En la Europa League te sientes cómodo, el Villarreal tiene su reconocimiento y es el objetivo principal. Teníamos la ilusión de pelear por la Champions pero no era el objetivo y había equipos que de manera natural iban a acabar por delante de nosotros como así ha sido».

«Estamos haciendo una buena Liga y estamos peleando por Europa, y tenemos que trabajar fuerte en los dos partidos que nos quedan», concluyó el entrenador de Hondarribia, quien tuvo elogios para Pau Torres y Paco Alcácer, y explicó que había sustituido a Lo Celso por precaución.