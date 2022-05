Las declaraciones de Emery | "Estamos frustrados pero el Villarreal tiene que ir a por la Conference League"

Unai Emery mostró su frustración tras una derrota que deja al Villarreal sin opciones de clasificarse para Eurora League. Para el técnico de Hondarribia hubo dos jugadas claves que pudieron cambiar el devenir del choque: “Hemos tenido el 2-0 de Samu Chukwueze y la jugada de penalti que podía decantar la balanza. Han marcado el segundo y no hemos podido empatar ni darle la vuelta”, afirmó lamentando el desenlace final.

Sobre el adiós a la segunda competición continental: “Sales frustrado, pero te tienes que acordar de las 37 jornadas. No lo achaco al partido de hoy, y de lo que tenemos enfrente. La Conference League es el tercer objetivo. No pudimos pelear por la Champions y para conseguri la Europa League nos hemos dejado puntos en el partido debido a la Champions".

Valora la opción de jugar Conference: "Nos queda la tercera vía que es la Conference League y también la valoramos, la tendremos la semana que viene en el Camp Nou. Estamos frustrados, pero hay que pensar en la semana que viene. Hoy le ha tocado a la Real, nosotros tuvimos la Champions y tenemos que esperar para ver si entramos en Conference.

Contexto al partido: "Veniamos de un partido en Vallecas. Tenemos que reactivar la Conference, van a jugar la final Roma y Feyenord. Ahora la Europa League es la competición más preciada después la Champions. Ese objetivo se ha escapado hoy. A partir de ahí, cada uno lleva su penitencia interior pero tenemos que darle ese valor".

Jugada del penalti

La polémica del partido: "Tenemos que ceñirnos a que la semana pasada no se revisó un penalti que era pitable y no se revisó. Hoy teníamos una acción de penalti que era de interpretación. Una vez pitado teníamos la esperanza de que no hubiera que revisado. Se ha generado mucha duda, la semana pasada nos perjudicó y esta también, mala suerte.

Instante clave: "Ha habido un momento clave con la ocasión de Samu para el 2-0. Al no marcar los dos de arriba generaban cosas. En los dos goles hay una sucesión de errores. En los momentos del partido había que hacer la diferencia.

Palabras para Fernando Roig y José Manuel Llaneza: "Roig es la solidez del proyecto y Llaneza una persona muy importante en el club que está en un momento difícil y es una alegría inmensa que haya podido estar".