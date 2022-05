Entrevista | Fernando Roig: "No vendería el Villarreal ni por todo el oro del mundo"

Hoy se cumplen 25 años desde que Fernando Roig firmó la compra de las acciones de Pascual Font de Mora y asumió el control del Villarreal CF. Llaneza siempre dice que fue el mejor fichaje que podía haber hecho nunca, incluso que si hubiera firmado al mismísimo Messi. En sus nuevas oficinas de Pamesa atendió a Mediterráneo con motivo de su cuarto de siglo como presidente. Cumple 75 años el próximo 25 de junio, pero sigue al pie del cañón en sus empresas que dan empleo a cerca de 3.000 personas y en el Villarreal, trabajando para continuar generando progreso y riqueza para la provincia de Castellón.

En el transcurso de la conversación surgió un momento emotivo cuando sin esperarlo apareció José Manuel Llaneza de visita. Era la primera vez que el vicepresidente visitaba Vila-real tras su enfermedad. Era como si en esta entrevista conmemorativa tuviera que aparecer otro hombre clave en la historia del último cuarto de siglo.

El mejor resumen después de una hora de conversación distendida es que hay Roig para rato y el Villarreal seguirá alimentando las historietas de Astérix y Obélix en versión futbolera y haciendo realidad los principios del sueño americano contra el elitismo de la Superliga europea. El sentiment groguet continúa creciendo al lado de Fernando Roig Alfonso. Feliz cumpleaños, presidente.

-Un 15 de mayo de 1997 usted decidió adquirir a Pascual Font de Mora la mayoría accionarial del Villarreal. ¡El tiempo vuela! ¿Cómo lo ha vivido?

-Han pasado muy rápido, lo que es señal de que no ha ido mal lo que inicié aquel día. Tenía 50 años y ahora tengo 75. Es un proyecto que visualizamos en aquel momento que podía ser bueno y lo estamos llevando a efecto. Han sido 25 años muy bonitos en mi vida.

-Usted siempre contagia optimismo, pero ¿había soñado hace un cuarto de siglo llegar hasta dónde lo ha hecho el Villarreal?

-Se ha efectuado una gran inversión de partida y tengo los pies en el suelo para decir que se ha hecho un gran esfuerzo. A pesar de eso, es verdad que hay una gran diferencia con otros clubs grandes con los que competimos. Este año se ha estirado un poco más el presupuesto, pero la gestión del consejero delegado ha sido eficiente. Fichamos a jugadores como Danjuma o Lo Celso que nos han dado mucho, y mantuvimos a otros como Gerard o Pau, por ejemplo. Todo ha supuesto un esfuerzo económico que al final equilibraremos. Pero debemos saber lo que es el Villarreal y hay que continuar trabajando en los próximos años para darle continuidad al proyecto con ambición, pero con equilibrio.

-Siempre cuantificamos los éxitos en dinero y triunfos, pero hay algo tan o más importante como es ganarse el cariño de la gente. En este tiempo el crecimiento social ha sido espectacular.

-Sí, estoy muy orgulloso de ello. La culminación ha sido el partido del Liverpool. Después de una derrota, esa comunión que hubo entre jugadores, la ciudad, la provincia de Castellón, la Comunitat Valenciana y desde otros muchos sitios, demostró el sentimiento que existe por este club y el sentido de pertenencia por el Villarreal. Lo que pasó ha sido de lo más bonito y emocionante que he vivido en estos 25 años.

-En este tiempo se ha convertido en el presidente más longevo del fútbol español y de las grandes ligas europeas. ¡Quién se lo iba a decir aquel 15 de mayo del 97!

-Y espero continuar mucho tiempo más porque todavía tenemos que hacer más cosas. Son 25 años y espero aguantar mucho más. Ha cambiado todo, no solo el entorno, también el césped, vestuarios, todo. En la presentación de la remodelación del estadio de la Cerámica vimos un vídeo con la transformación del estadio en estos años… Hay que seguir trabajando.

-Habrá tenido que adoptar decisiones difíciles en 25 años, ¿no?

-Sí, claro es normal. Por ejemplo, en un momento en el que el presupuesto se disparó y se tuvieron que hacer recortes, hubo que tomar decisiones para que la deuda del club con mis empresas se convirtiera en capital social. Y decidimos que el Villarreal debía gestionarse con la realidad de sus ingresos, que ha sido lo que hemos estado haciendo estos últimos años.

Este año quizás hemos estirado un poco más el presupuesto, tomando un cierto riesgo, pero siempre digo que hablamos de ciclos de cinco años en lo económico. En ese periodo compensas lo mal que puede ir un año, con otro que puede ir mejor y buscas un equilibrio de cinco temporadas, porque puede haber ventas que compensen las pérdidas de otro, en fin, repito es equilibrar. Lo resumo en que el Villarreal es un club que no tiene deuda alguna.

-¿Y en la parcela deportiva?

-Decisiones de todo tipo, como el principio de autoridad con entrenadores y con jugadores, que siempre te obliga a afrontar situaciones complicadas. Pero en el conjunto de todo solo tengo agradecimiento a las personas y jugadores que han pasado por el club y han contribuido a hacerlo grande.

-¿Su mayor orgullo ha sido que el Villarreal pase de una gestión basada en el mecenazgo de la familia Roig a convertirse en un club autosuficiente?

-Es lo que he tratado de que fuera autosuficiente y se gestionase por sí solo con los ingresos que genera de su actividad. Por eso digo que hablo siempre de balances de cinco temporadas. Y ahora el Villarreal solo depende de su gestión.

-¿Ha calculado lo que ha invertido en el Villarreal para que llegara a donde está en estos 25 años?

-Sí, estimo que rondará los 220 y 250 millones de euros entre capital social y lo que hemos puesto. La inversión total estará por esas cifras. Tenemos un campo que es municipal, pero en el que ha invertido el Villarreal, dos ciudades deportivas, la cantidad de jugadores que tenemos, la cantera… Sí, ha habido que invertir para llegar a donde estamos ahora.

-¿Cuánto estima que puede valer el Villarreal?

- El club vale mucho más de esas cifras que hablamos antes, comparando con lo que se valoran los clubs. Es complicado cuantificar y no sé en qué cifras puede estar. Si le estimación es por lo sentimental es incalculable, pero para que ese sentimiento crezca materialmente hay que crear instalaciones e ir progresando y ahora se culminará con el nuevo campo. Dar cifras es complicado ¿500-600 millones? Lo cierto es que lo material tiene que apoyar a que el sentimiento crezca.

-¿Ha pensado alguna vez en su vida una cifra por la que podría vender el Villarreal?

- No vendería el Villarreal ni por todo el oro del mundo. ¿Venderías a un hijo? No, no tiene precio, pues para mí este club es como si fuera un hijo. Es un tema de sentimiento y el Villarreal lo es. Pamesa es mi propiedad y gestiono yo, pero el Villarreal es del montón de gente que siente en amarillo. No venderé el club nunca. Ni me lo planteo.

-Usted y toda la familia ‘grogueta’ han vivido cosas muy bonitas y tristes en estos 25 años. ¿Algo se le ha quedado muy grabado?

-Lo que viví después del partido del Liverpool no lo olvidaré nunca. Ese día no pude atender a muchos compromisos. El equipo hizo una primera parte impresionante. Los jugadores se lo dejaron todo y la gente más de lo mismo. La comunión que se dio fue emocionante. La imagen del Villarreal ha quedado muy bien. Entre las cosas buenas que hemos logrado es tener una gran afición.

-El Villarreal es un modelo de club que hace muchas cosas importantes no solo en lo deportivo sino en acción social, colaborando con un gran número de entidades de todo tipo. ¿Ese trabajo también contribuye a generar ‘sentiment groguet’?

-Estamos haciendo una gran labor en la provincia, pero fuera también y queremos continuar. Hoy hay una gran cantidad de aficionados jóvenes que son a muerte del Villarreal y el día del Liverpool lo percibimos.

-El Villarreal ya tiene socios de todos los puntos de la provincia de Castellón, pero también de Valencia, Teruel, Tarragona…

-Y fuera de España también. Sí, tenemos muchos simpatizantes al margen de los de Vila-real. Yo nunca he sido antinada y me gusta sumar. Tenemos un equipo valenciano que ha descendido y espero vuelva pronto. Ojalá haya muchos clubs valencianos en la élite. La gente puede tener sentimientos y apoyar a dos equipos.

-Le habrán preguntado muchas veces el secreto del Villarreal.

-La respuesta es tan sencilla como difícil lograrlo. Mucho trabajo e inversión y tomar decisiones que vayan a dar un buen resultado. Y cuando te equivocas, pues corregir. Pero quieras o no si no hay inversión no hay un proyecto que pueda ser viable. Luego es importante trabajar bien. A veces tomamos decisiones que no han salido bien y tratamos de cambiar.

-Todavía está todo el mundo ‘groguet’ como en una nube por lo vivido en la Champions.

-Para el Villarreal alcanzar unas semifinales, y cómo se ha llegado, es como ganar un título, igual que lo fue la Europa League. Y ahora estamos con el objetivo de estar en Europa, sea Conference o Europa League. Y ante la Real tenemos un partido muy importante.

-Han logrado situar al Villarreal en un sitio de influencia en el fútbol.

-El otro día nos invitaron a una reunión informativa de cómo será la nueva Champions. Estuve nuestro consejero delegado. Cuando más cerca estás de la toma de las decisiones pues mejor. Yo me siento orgulloso de que el Villarreal haya contribuido a que haya una mejor distribución del dinero de televisión en LaLiga. Tiene que haber diferencias, pero creo que debe haber un reparto justo.

-Y también ha mostrado clara su postura en contra de la Superliga.

-Me he posicionado en contra porque tiene que ir todo por mérito deportivos. Después de la última reunión para organizar la futura Champions, no habrá invitaciones y todo se ganará por méritos deportivos. Ya le dije a Agnelli cuando jugamos contra la Juve, que el fútbol no es la NBA.

-Háblame de su mano derecha, José Manuel Llaneza.

-Es el hombre que me fichó. Llaneza llevó la gestión durante la primera parte de estos 25 años y llegamos a un punto alto. Colaboró para hacer una transición que también era muy importante en el cambio de poderes de José Manuel a Fernando. Cuando estaba Llaneza yo participaba más en el día a día. Ahora después de la transición, la toma de decisiones es del consejero delegado. Yo solo tengo agradecimiento a su trabajo y sé que ahora disfruta de ser el vicepresidente. Ha realizado una gran labor. Espero que siga luchando y vaya todo bien en su salud.

-Y quiero que me hable ahora del consejero delegado, no de su hijo, Fernando Roig Negueroles.

-Los fichajes, los intermediarios, la gestión del día a día… Es un mundo complicado que domina perfectamente y lo tiene claro. Cuenta con la ventaja de poseer independencia económica, lo que le permite no estar pendiente de la fiscalización de un directivo o un consejero que le pueda entorpecer su trabajo. Tiene libertad para tomar decisiones y el apoyo de todos, además del reconocimiento cada día de más gente. Siempre viene el problema de que es hijo de, pero lo está haciendo bien en una labor ardua y complicada, pero no depende de nadie y no tiene hipotecas, solo las de su trabajo.

-La tercera pata del éxito, la estructura del Villarreal, pequeña, pero eficiente como se ha demostrado muchas veces. La última, el viaje a Liverpool.

-Cuando llegué, el club eran dos personas con José Manuel y luego se incorporó alguna más. Ahora no sé los que somos exactamente pero creo que alrededor de 70 u 80, porque no cuento la estructura deportiva de todas las categorías. Con relativamente poca gente movimos a 3.000 personas a Liverpool. La policía inglesa nos ha felicitado porque nuestros aficionados se portaron muy bien. La imagen del estado de la Cerámica fue muy buena. Yo me siento muy orgulloso de la grada de la afición de la visitante, que nos da una tranquilidad y no ha habido problemas. Venir al estadio de la Cerámica te da una tranquilidad.

-Usted tiene un poco alma de arquitecto, no acaba una obra y empieza otra.

-(Sonríe) Esta es la penúltima, no hay última. Nunca. El estadio quedará muy bien y al final será un campo entre 24 y 25.000 localidades. Vamos a ganar espacio.

-El crecimiento social del Villarreal es muy grande.

-Lo notamos en los niños, que son el futuro y cada vez hay más groguets. El sentimiento del club ha ido creciendo y lo noto. En Liverpool, creo que se ha generado un cariño hacia nuestro club. El fútbol, el Villarreal, es un alivio en un momento de dificultad como el que vivimos. Lo vivo por la calle cuando la gente me felicita y eso me llena mucho.

-Y pronto el Centenario del club que dio origen al Villarreal. Ya trabajan hace un tiempo en su preparación.

-El Centenario será un gran estadio y la remodelación de la zona. La plaza Font de Mora, la plaza del Llaurador y la gran zona que crearemos a la espalda de la Cerámica. Luego está preparar un equipo para hacer una gran temporada, también el himno del centenario y la camiseta, pero lo bueno es estar y lo gordo es seguir en Primera, en Europa y disfrutar con los partidos en un campo que va a quedar precioso. Y agradezco mucho al Levante que nos deje el suyo en este tiempo.

-Y a continuar preparando desplazamientos masivos de gente. Ahora, València.

-La afición puede estar tranquila porque vamos a prepararlo todo bien y le pondremos las cosas fáciles para que estén con el equipo.

-El dinero que ha llegado a LaLiga del CVC ayudará al fútbol.

-El CVC ha sido muy bueno para el fútbol español. Hay que mejorar en escuelas, imagen, estructuras con esta inversión. Lo que vamos a hacer nosotros mejorará mucho el club. Hay que jugar en campos bonitos y que la gente esté cómoda y disfrute.

-Cuénteme, ¿cómo ve el futuro próximo del Villarreal?

-Consolidar y equilibrar. Tenemos la infraestructura. Una residencia para los chicos de la cantera que vamos a mejorar. Estamos trabajando para lograr unos buenos accesos a la Ciudad Deportiva y abrir salidas por la carretera de Onda para la gente que venga de Betxí, Onda o Castelló pueda acceder mejor y queremos hacer unos buenos aparcamientos. Estamos trabajando con el Ayuntamiento con la idea de lograr buenos accesos que enlacen con la N-340. Una entrada por la Ciudad Deportiva Pau Torres y también por Miralcamp, donde haremos aparcamientos. Todavía quedan cosas por hacer. En Miralcamp hemos construido un campo nuevo para el equipo femenino.

-La temporada que viene será complicada, con un tramo de ella jugando fuera de La Cerámica.

-El club lo tiene todo previsto. Es trabajo del consejero delegado hacer los ajustes necesarios para el próximo ejercicio. Dar un descanso largo a los futbolistas y luego los 14 partidos antes del Mundial. Será una temporada bonita.