Iborra y su análisis de la temporada del Villarreal: "Hay que darle más valor a Liga y Conference"

Más de 100 partidos a sus espaldas con la camiseta del Villarreal CF, 34 años, capitán y uno de los líderes dentro y fuera del vestuario groguet. Vicente Iborra siempre habla claro, no se esconde y reconoce las situaciones, tanto cuando el viento sopla de cara como cuando vienen mal dadas.

Ayer, el centrocampista de Montcada fue reconocido por el club por superar la barrera de los 100 encuentros oficiales, recibiendo una camiseta conmemorativa de manos de Fernando Roig. Y fue entonces cuando el valenciano hizo balance.

«Al final ha sido un poco agridulce. En Champions estuvimos cerca de tocar la gloria. Nos ilusionamos y vivimos momentos muy bonitos. En Copa nos llevamos una gran desilusión. Y en LaLiga creo que teníamos equipo y plantilla para poder estar más arriba», dijo abiertamente.

Para Iborra, «el desgaste de Champions no es fácil de asimilar y en Liga nos ha pasado factura. Al menos hemos conseguido clasificarnos para competición europea. Creo que es importante volver a participar en Europa y el Villarreal también lo hará la próxima temporada».

Ilusión y más ambición

El centrocampista consideró que «ahora tendremos la ilusión de afrontar una competición nueva, un tanto desconocida, pero con muchas ganas y que debe hacernos sentir orgullosos de poder volver a pasear el escudo del Villarreal y el nombre de Vila-real por toda Europa».

Y destacó la ambición en la entidad. «De puertas hacia adentro siempre hemos sido ambiciosos y hemos querido pelear por lo máximo en esta temporada de la Champions. Al final todos en el club, jugadores, cuerpo técnico, directivos e incluso gente de otros equipos nos tenía en consideración para hacer cosas importantes e incluso para quedar más arriba en la Liga», insistió.

El aprendizaje

Iborra cree que ahora deben aprender para mejorar de cara al próximo ejercicio: «Al final nos quedamos a las puertas de la final de Champions y séptimos en LaLiga. Todo ello debe servirnos para aprender y trabajar para que sobre todo la próxima temporada tengamos claro la importancia de LaLiga desde principio hasta el final, porque cierto es que comenzamos el campeonato con déficit de puntos y luego tuvimos que remar mucho, y no pudimos lograr el objetivo que, vía Liga, pretendíamos».

«Pero insisto, ello debe servirnos para mejorar, reflexionar y trabajar más si cabe para poder cumplir objetivos más ambiciosos la próxima temporada», añadió.

Recalcó nuevamente que «participar en una competición europea, independientemente de la que sea, le da más valor al club y le da también muchísimo valor a la plantilla, y eso es lo que quiere cualquier jugador». «Vamos a participar en una competición importante y en la que se ha visto que juegan clubs importantes y que no será nada sencilla. Cuando lo analizamos, le damos mucho valor a la Conference, por eso mismo debemos afrontarla con la máxima ambición», arguyó.

Quiere más en lo personal

Sobre su campaña y el futuro, reconoció que «es verdad que uno siempre quiere participar más, ayudar más al equipo , ser más importante... pero cuando vine de recuperarme de la rodilla cogí el covid y no pude jugar ningún partido en la pretemporada. Por ello luego, al tener que entrar directamente en competición oficial no pude tener tantos minutos como hubiéramos deseado por falta de ritmo».

«Fui entrando de menos a más y terminé a buen nivel. Ahora espero que la próxima temporada, realizando la pretemporada y jugando partidos en verano, podré comenzar al mismo nivel que el resto y tendré una mayor cota de participación», completó el valenciano.

Incluso confesó que tiene el respaldo de la entidad. «Yo me siento importante en el equipo, al menos eso es lo que me transmite el club. No tengo miedo a la competencia y tengo ganas de trabajar duro e ilusión en una pretemporada de igual a igual. Está claro que el míster tiene sus preferencias y opta por unos jugadores u otros. Pero tengo ganas de luchar y de crear competencia, porque pienso que es lo mejor tanto para el grupo como para mí», finalizó.