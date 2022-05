El objetivo número 1 del Villarreal este verano es...

Gio Lo Celso es el objetivo número 1 del Villarreal CF para la próxima temporada. El internacional argentino ha sido uno de los mejores jugadores de la segunda vuelta del campeonato y uno de los hombres clave en la gran Champions League que ha realizado el Submarino. Llegó bajo la petición expresa de Unai Emery, quien le conocía de su etapa en el PSG, y su rendimiento ha avalado la decisión del técnico con creces, además del esfuerzo económico que efectuó el club amarillo con la operación. Lo Celso recaló en el mercado de invierno en concepto de préstamo, sin opción de compra, desde las filas del Tottenham, club que ya vendió al Villarreal a Juan Foyth el verano pasado por 15 millones de euros, aunque en ese caso, habían firmado una propuesta de adquisición de sus derechos que hizo efectiva el consejero delegado groguet, Fernando Roig Negueroles.

El acierto de Unai Emery

Si existe un jugador marcado con letras mayúsculas para Emery en su próximo proyecto, ese es Gio Lo Celso. Y en este caso cuentan con el beneplácito del futbolista para continuar su carrera deportiva en el Villarreal. Se podría decir que dos de las partes de la operación podrían estar de acuerdo, pero faltaría el Tottenham. La intención inicial del club inglés es desprenderse del futbolista argentino, que no entra en los planes de Antonio Conte, pero sería necesario un acuerdo con la entidad londinense. Es evidente que el club amarillo no puede acercarse ni de lejos a las cifras que pagaron en su momento por su traspaso, pero sí podría intentar la compra de sus derechos por unas cifras próximas a los 18 millones de euros, con pluses y cesión de porcentajes de una hipotética futura venta del jugador.

No es una operación sencilla

No será una operación sencilla, ni mucho menos, pero la presión de Lo Celso para continuar vistiendo de amarillo será clave. El centrocampista argentino ha caído de pie en el club. Su integración en el vestuario ha sido muy rápida y es un jugador muy apreciado por todos los estamentos del Villarreal, tanto por su profesionalidad como por su compañerismo.

Lo Celso se ha adaptado perfectamente al estilo de juego que gusta a Emery y tiene gen Villarreal al cien por cien. Su carácter ganador, la gran capacidad de trabajo que ha exhibido en esta media temporada vistiendo de amarillo y su indudable talento, le han convertido en uno de los futbolistas referentes dentro del equipo groguet. Ha sido un refuerzo de auténtico lujo y también uno de los líderes positivos de la plantilla junto a hombres como Raúl Albiol, Dani Parejo o Vicente Iborra. En La Cerámica ha contado con las oportunidades y la confianza que no tuvo en Londres.

Hombre de equipo

Las circunstancias en forma de lesiones motivaron que en un gran número de partidos tuviera que jugar como un segundo punta, una demarcación que no es la suya, pero en la que también ha exhibido su gran polivalencia y el gran sentido de jugador de equipo de Lo Celso.

El Betis es otro de los equipos que ha mostrado interés en el jugador, pero la situación económica del club sevillano no hace factible su fichaje con otra fórmula que no fuera una cesión, una opción que no parece contemplar el Tottenham, que pagó en su momento 32 millones de euros por el jugador. Son cifras a las que en ningún caso podría llegar el Villarreal, pero sí sería posible un esfuerzo para aproximarse a los 18 millones. Lo Celso es el objetivo número uno de Unai Emery.