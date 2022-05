La previa | El Villarreal B será segundo si hace lo mismo que el Albacete

Serán noventa minutos finales no aptos para cardíacos. Noventa minutos que pueden servir, en caso de ganar, para que el Villarreal B logre asegurar la segunda posición en la tabla clasificatoria del grupo II Primera RFEF; de resignarse y quedar tercero en caso de ceder frente a un rival que se juega la vida. Y es que la fase regular de esta nueva, atractiva y dura categoría finaliza esta tarde-noche con la disputa de la última jornada de Liga. El filial amarillo sabe que en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda le espera un infierno. Allí el Atlético Sanluqueño se juega la permanencia. Sólo le vale ganar y que el Sevilla Atlético pierda en su campo. Por eso se espera un duelo no apto para cardíacos, de pico y pala y donde se tendrá que poner la pierna en más de una ocasión para no ser intimidado por el adversario.

Cuando acabe este partido ya se conocerán los cruces de las semifinales por el ascenso a LaLiga SmartBank. Hay cuatro plazas, pero dos ya están ocupadas por Racing de Santander y Andorra. Para las otras dos opositarán a partir del próximo fin de semana ocho aspirantes. El Villarreal B será uno de ellos porque tiene plaza reservada para esta fiesta, al igual que el Racing de Ferrol o el Albacete. Faltan algunos más que se decidirán tras la última jornada de Liga. Para este partido, el último de la fase regular, el filial lo afronta con las bajas de los lesionados Álex Forés y Ramón Bueno, así como el sancionado Dani Tasende. La buena noticia será el regreso del mediocentro Sergio Lozano. Eso sí, el técnico jienense cuenta con varios futbolistas tocados por los roces de los rivales en las últimas jornadas. Es el caso de Adrián de la Fuente, Lanchi, Antonio Pacheco, Ahn June o el propio goleador de este filial: Juan Carlos Arana. El Atlético Sanluqueño, por su parte, presenta a todo el plantel disponible para esta batalla final. Los jerezanos esperan repetir la buena imagen del pasado fin de semana donde le empataron al Atlético Baleares, con el nuevo inquilino en el banquillo, el experimentado Antonio Iriondo, que ha llegado para ver si es posible ese milagro que sería evitar el descenso a la Segunda División RFEF. La segunda plaza evita una posible final contra el Depor Obviamente, quedar segundo es mucho mejor que quedar tercero en la clasificación final de la fase regular de la liga. La principal ventaja es que, si el Villarreal B accede como segundo, y en caso de superar su semifinal, en la final del sábado 11 no se cruzaría con el coco de estos play-offs que es el Deportivo de la Coruña, ya que le han puesto en bandeja de plata el retorno al fútbol profesional porque disputará sus dos partidos, si es que supera el primero, en su campo en Riazor, con la mayoría del campo repleta de sus seguidores. Si el filial queda tercero, correrá ese riesgo. De momento esta tarde se conocerá el rival para la semifinal del sábado 4 o del domingo 5, y más o menos se verá el camino a seguir para dar el salto a LaLiga SmartBank. Quedar segundo implicará jugar la semifinal el sábado 4, y quedar tercero el hacerlo el domingo 5. El camino del ascenso es menos espinoso si el logra asegurar la segunda posición en la tabla.