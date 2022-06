Entrevista | Sergio Asenjo: "He pasado nueve años maravillosos en el Villarreal"

El Villarreal CF es un club que tradicionalmente ha contado con grandes porteros. Sergio Asenjo ha sido el último de una saga de guardametas de pedigrí como Molina, Andrés Palop, López Vallejo, Pepe Reina, Diego López, Juan Carlos, Areola, Rulli… Después de nueve años se marcha del Submarino con la etiqueta de ser el portero con más partidos de la historia del club, con el que llegó a ser internacional absoluto.

Sergio disfruta ahora de unas merecidas vacaciones en Menorca, con la sensación de no saber todavía donde jugará la próxima temporada. Se encuentra ahora en una situación que ya había olvidado tras una larga estancia en el Villarreal, deshojando la margarita de entre las ofertas que le llegan a su representante.

Asenjo no quiere que sea un adiós, solo un «hasta luego» porque no descarta regresar algún día a la que ha sido su caso durante los últimos años. «Han sido nueve años maravillosos, increíbles. Si me dicen en 2013, cuando llegué cedido del Atlético de Madrid que iba a estar tanto tiempo y cogerle tanto cariño al Villarreal, no me lo hubiera creído. Es un club especial en mi vida», destaca Sergio Asenjo con un tono entre nostálgico y melancólico.

«Desde el minuto 1 de mi primer partido en Vila-real, que recuerdo fue en un Trofeo de la Cerámica ante la Fiorentina, he sentido el cariño y el respeto de la gente, que ha sido mutuo por mi parte. En todo este tiempo ha habido momentos buenos y malos, como es normal en una trayectoria tan larga», recuerda. «Solo me queda la espina clavada de no haberme podido despedir de la afición sobre el campo jugando, pero son situaciones del fútbol y no pudo ser», añade el palentino.

Ejemplo de superación

En las paredes del vestuario del Villarreal aparece su caso personal como un ejemplo de historia de superación tras haber sufrido tres graves lesiones de ligamentos, dos de ellas en el club amarillo. «Sí, fueron momentos muy duros para mí, pero siempre me sentí respaldado por el club. Nunca olvidaré que la misma noche que me lesioné, apareció el presidente por el hospital para apoyarme y mostrarme su cariño. Son detalles que siempre guardas contigo», rememora.

No esconde que le hubiera gustado continuar en el Villarreal, porque ha demostrado que sigue rindiendo a un buen nivel: «Me sentía bien para seguir, pero es posible que algún día pueda regresar al club. Mis hijos son de Castellón, tengo mi casa en Benicàssim y es muy probable que me instalé definitivamente en esta tierra, donde he formado una familia y me he sentido muy querido».

SUMA 256 PARTIDOS EN 9 TEMPORADAS Es historia viva del conjunto amarillo, una leyenda que nunca olvidarán en el Estadio de la Cerámica. Desde que llegó al club de la Plana Baixa en calidad de cedido por el Atlético de Madrid en la temporada 2012/13, en el año del regreso a Primera División del Villarreal tras el descenso, Sergio Asenjo ha disputado un total de 256 encuentros oficiales con el combinado groguet, que hubieran podido ser muchos más a no ser por las dos graves lesiones de ligamentos que sufrió durante este tiempo. Su récord de partidos data de la temporada 2014/15, con 48 encuentros, siendo su segunda temporada con más partidos (37), curiosamente la primera de Emery en el banquillo del Villarreal y en la que se ganó la Europa League, aunque el portero titular en la competición internacional fue Rulli, pese a que el palentino disputó un partido. El desglose de encuentros jugados con el Submarino de Asenjo es el siguiente: Liga (227), Copa (9), Europa League (17), Supercopa de Europa (1), Liga de Campeones (2), que suman un total de 256 partidos. Además, tuvo el privilegio de ser una vez internacional absoluto, de la mano de Vicente del Bosque, en la preparación para la Eurocopa 2016.

Nuevo rol

La situación de Asenjo cambió sustancialmente de una temporada para otra. Pasó de jugar 36 partidos de Liga con Emery, a que el técnico le comunicará que no contaba con él. «La decisión de quedarme fue personal. Se me dijo que era preferible que saliera, porque mi situación iba a ser diferente, pero en ningún momento pensé en marcharme y opté por cumplir el año que me restaba de contrato», explicaba.

«Sabía que mi rol iba a ser diferente, pero decidí continuar y ayudar a mis compañeros y he disfrutado mucho con la Champions y todas las emociones que vivimos», aseveraba respecto a su última temporada en el club.

Sergio Asenjo se marcha del Villarreal sin rencor alguno hacia Unai Emery, el entrenador que ha decidido prescindir de sus servicios. «Mi relación con él ha sido de respeto. En el fútbol se entrena y se trabaja, no se está para hacer amigos. Solamente puedo agradecerle los minutos que me ha dado en el tiempo que he estado a sus órdenes», concluye Asenjo, historia viva del Submarino.