¿Saben quién es el jugador que ha disputado más partidos con el Villarreal? Manuel Trigueros Muñoz. En total ha defendido la elástica amarilla en 425 encuentros, empatando a esta cifra con su amigo Bruno Soriano. Teniendo en cuenta que acaba de renovar hasta el año 2025 y que cuenta con 30 años de edad, a nadie se le escapa que salvo mayúscula sorpresa el de Talavera pulverizará todos los registros en el club que le vio nacer futbolísticamente hablando.

La calidad de este 'one club man' protagonista en la consecución de la Europa League la temporada 20/21 y de las semifinales de Champions de la campaña actual no deja a nadie indiferente sobre el campo, pero lo cierto es que cuando sale del terreno de juego sí suele pasar desapercibido. Ni tatuajes, ni deportivos de lujo, ni jóvenes siliconadas, ni destinos exóticos acompañan a este futbolista de élite en sus redes sociales, pero en esta ocasión sí que ha llamado la atención, aunque lo ha hecho por una indumentaria y un decorado ‘typical spanish’.

El genial centrocampista del Villarreal no ha tenido reparos en compartir en su perfil de Instagram una imagen en camiseta interior, botella de vino de considerable tamaño y cocido de verano, no muy recomendable para soportar las altas temperaturas, todo hay que decirlo. Los comentarios no se han hecho esperar. “Torrente”, le decía Xavi Quintilla, ex del Villarreal actualmente en el Leganés. “Así, sí!”, aseguraba el castellonense Pablo Fornals. “Buena interior”, recalcaba su ya excompañero Sergio Asenjo.

Un atuendo que causa furor

Al margen de los comentarios de sus amigos, en Twitter un usuario ha compartido esta foto elogiando la pose de Trigueros. “Ya tengo nuevo ídolo”, afirma @KarlosRCDE en una publicación que atesora miles de reacciones. Entre ellas, no falta quien compara al crack groguet con Julio Iglesias o quien destaca la botella de vino: “Por fin uno comiendo comida campechana! Y la botella de vino es enorme o es cosa mía?”. Entre las respuestas no falta quien asegura que “Le falta que le pongan el Tour en La 1 para echar la tarde perfecta …”, ó quien escribe lo siguiente: “Igual te marca un golazo que te enfosca el muro de la finca del tío Antonio. Impresionante foto”.

Same vibes con Julio Iglesias pic.twitter.com/RtGpE1cw49 — Aurelio Vallejo (@CapitanVallejo5) 9 de junio de 2022