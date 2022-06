OPERACIÓN SALIDA VILLARREAL CF | Rubén Peña negocia su rescisión y Aurier no continuará

El Villarreal sigue trabajando en la operación salida. Abre la puerta para que salgan jugadores, antes de atar nuevas incorporaciones. Sin prisas, pero sin pausas. El carril derecho es una de las demarcaciones que sufrirá más cambios en el nuevo proyecto de Emery, aunque no la única. Tras la no renovación de Sergio Asenjo, después de nueve temporadas en el club, ya se ha decidido no ejecutar la posibilidad de prorrogar el contrato de Serge Aurier, que llegó como agente libre al Submarino en el mes de octubre. No continuará de amarillo por cuestiones económicas y deportivas. Será el segundo en salir.

Rubén Peña, cerca de rescindir El tercero está cerca de que sea Rubén Peña. El lateral abulense, que llegó procedente del Eibar tras un traspaso de 8 millones de euros y al que le quedan dos años más de contrato, ya ha anunciado a sus compañeros de equipo que no continuará en el Villarreal la próxima temporada. El club y el jugador negocian la rescisión de su contrato desde hace semanas. Con la carta de libertad, Rubén Peña podrá negociar libremente un nuevo compromiso con otro club. Su nombre se ha asociado con Osasuna, uno de los candidatos a contar con sus servicios, pero siempre que obtuviera la carta de libertad. Otros clubs como el Valladolid, también habían preguntado por la situación del lateral diestro, quien podrá elegir su destino a partir de que firme el pacto de ruptura de su contrato con el Villarreal. Asier Mandi, tampoco cuenta para Emery La operación salida podría continuar también con Aissa Mandi. El central argentino no entra tampoco en los planes de Emery, quien relegó al central argelino a un papel secundario. No ha convencido su rendimiento y también se vería con buenos ojos su salida del Villarreal, pero tiene tres años más de contrato, aunque llegó con la carta de libertad y sin coste alguno de amortización. Mientras, el agente de Danjuma, a pesar de que el jugador afirma que es feliz en el club amarillo, sigue buscando un nuevo destino para el delantero neerlandés, pero no se concreta ninguna oferta en firme. Morales, primer fichaje El primer objetivo del Villarreal en la operación fichajes sigue siendo Gio Lo Celso, pero la negociación con el Totthenham no está siendo fácil en primera instancia. El club también busca reforzar el lateral derecho entre otras opciones, una vez concretado a coste cero la incorporación de un delantero contrastado como José Luis Morales, como agente libre del Levante, después de confirmar el propio jugador que no continuaría en la entidad granota y la ejecución de su cláusula de libertad en caso de descenso, como así acontenció con la entidad de Orriols. El club sigue trabajando, pero el mercado apenas ha empezado a fraguar sus primeros movimientos, cuando todavía no ha acabado una temporada que contractualmente concluye, como los contratos de los futbolistas el 30 de junio.