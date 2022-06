El mercado del fútbol marcha a paso de tortuga. No hay club que no espera un traspaso, para acometer una venta. Salvo el Real Madrid, todos esperan ingresos para efectuar inversiones. El Villarreal tiene overbooking de jugadores y un filial en Segunda División que le confiere tranquilidad para lograr refuerzos. La gran novedad en el club amarillo es que no hay novedad y que todo apunta a que el verano será deportivamente largo. El consejero delegado dejó las claves de la hoja de ruta inmediata del club, en una entrevista en Ràdio Vila-real. E itinerario no marca destinos próximos. En resumen, primero salidas de jugadores y luego entradas, con la garantía de tener las espaldas cubiertas, aunque la buena gestión que siempre ha marcado los pasos de Fernando Roig Negueroles apunta a que es necesario equilibrar la balanza de ingresos y gastos.

La agenda del Villarreal tiene los siguientes puntos clave.

Reducción presupuesto

El Villarreal no posee deuda alguna. Pero según el propio Negueroles, la disputa de la Champions posibilitó confeccionar un presupuesto más alto de lo normal en el club. El consejero delegado fue sincero: “Estamos quizás mejor que otros y peor que algunos que están bien gestionados. Hemos hecho una gran inversión que hemos subsanado por la Champions. Esta temporada hemos acabado en equilibrio presupuestario. Ahora deberíamos bajar salarios o vender jugadores porque la Conference no proporciona los mismos ingresos. Hay que reducir porque los ingresos ordinarios no alcanzan. Nos queda algo de límite salarial, pero lo sano para el club es equilibrar las cuentas. La realidad es tener los mismos gastos que ingresos”.

Confección de la plantilla

El club no acometerá operaciones de compra de jugadores, hasta que no se produzcan salidas. El caso de Morales es diferente porque llega del Levante con la carta de libertad. “No podemos dominar al cien por cien el mercado. Para vender jugadores hay que recibir ofertas. Tenemos una idea de lo que deberíamos hacer. No es lo mismo vender a un jugador por 70 que por 10 y también depende de quien pueda salir y de lo que reste por amortizar por él. Hasta el 30 de junio estamos bien. Es más bien la temporada que viene donde hay que equilibrar. Ahora los clubs están más pendiente de vender que de comprar. Nosotros no queremos vender a nadie, solo equilibrar cuentas, pero depende de la voluntad del jugador. Es lógico que vengan a por los mejores, pero de momento no ha existido oferta alguna”.

Gio Lo Celso

El objetivo número uno del club sería el fichaje de Lo Celso, pero es una operación que no puede acometer el Villarreal por sus límites de fair play y por una política de sensatez financiera. Negueroles la calificaba como una posibilidad muy complicada en este momento. “Es una operación muy compleja. Es un jugador de primer nivel y sabemos que quiere quedarse en el Villarreal, pero no la podemos llevar a cabo si no se producen salidas. Nos ha dicho que quiere quedarse. No hemos negociado porque no tenemos salidas. No estamos en disposición de hacer una oferta porque ahora no tenemos capacidad. Tenemos un equipo grande y costoso”. En ese sentido, el club conoce las pretensiones del club inglés que no cuenta con él y sabe que podría contar con otras ofertas. De momento, Lo Celso solo es un sueño… pero el verano es largo.

El futuro de Pau

El Villarreal ya recibió una oferta por él la temporada pasada de 50 millones del Tottenham. Es uno de los jugadores con más cartel del mercado, pero todavía no se ha recibido una oferta en firme. Pau gusta a los grandes de la Premier, pero todo sigue igual. “Nos gustaría que se retirara en el Villarreal, es lo que te pide el corazón, la cabeza es otra cosa. Hay 10 equipos en el mundo que no podemos competir económicamente, aunque deportivamente sí lo hemos hecho. Pau está feliz aquí”

Estupiñán y la Premier

El primer paso para ponerle en el mercado fue la renovación de Pedraza con una cláusula de 50 millones de euros. La irrupción de Tasende en el filial y el hecho de contar con dos laterales más en la plantilla como el cordobés y Alberto Moreno, hace que el club pueda aceptar alguna de las posibles ofertas que le lleguen. En la Premier, clubs como el Tottenham le tienen en la agenda. “Tenemos tres laterales y Tasende. Es un jugador con mucho cartel”, declaraba el consejero delegado.

El ascenso del filial

El ascenso del B a Segunda traerá consigo más ingresos por televisión que podrían superar los cinco millones. Más dinero para poder efectuar alguna inversión de futuro. “El equipo B nos dará menos trabajo porque hay un grueso de jugadores que en caso de no subir, hubieran tenido que salir”.

La portería

La salida de Asenjo por fin de contrato, deja a Rulli solo. No obstante, el Villarreal tiene a dos grandes porteros como Jorgensen e Iker Álvarez. Es una decisión que debe analizar el club. “La posición está bien cubierta. Debemos meditar bien lo que vamos a hacer. Ambos forman parte de nuestra idea a corto y medio plazo. Tenemos que valorar el mercado de otros porteros, pero no es fácil encontrar mejores que ellos. Por lo menos tenemos una garantía de grandes guardametas”.

El tema Paco Alcácer

“Paco Alcácer no es un problema. Es jugador del Villarreal. Tiene condiciones buenas, pero es cierto que para la gran inversión que hicimos, no ha rendido como se esperaba”.

Emery

“Nunca tuve dudas de que se quedaría. Tiene un año más de contrato. Es normal que escuchara ofertas", decía sobre el técnico de Hondarribia en Ràdio Vila-real.

Los cedidos

El Villarreal recupera a varios jugadores cedidos de gran nivel y sobre cuyo futuro tendrá que tomar una decisión, tanto en forma de venta, nueva cesión o hacerle un hueco en la primera plantilla. Cuenca, Morlanes y Baena son los tres jugadores con más opciones de poder abrirse hueco en la plantilla, aunque en alguna, como en el de Baena y Morlanes, disponen de ofertas, incluso, para salir traspasados. “Baena es cotizado en el mercado. Tiene gol. Siempre ha sido un jugador muy destacado en el fútbol base. Pensamos que lo mejor era una cesión para él. Es un futbolista con mucho caché”.