El Villarreal CF ha comunicado la marcha de Rubén Peña, debido a la falta de oportunidades. El lateral derecho abulense protagoniza la renovación de esta demarcación y pone rumbo a Osasuna. Otro campeón de la Europa League que deja el Estadio de la Cerámica esta temporada, junto a Sergio Asenjo (en el caso del portero, porque terminaba contrato).

El Villarreal y @RPenha9 separan sus caminos.



El campeón de la @EuropaLeague deja de pertenecer a la disciplina amarilla.



¡Mucha suerte, Rubén! ¡Celebraremos tus éxitos 💛! — Villarreal CF (@VillarrealCF) 17 de junio de 2022

El Villarreal CF sigue trabajando en la operación salida. Abre la puerta para que salgan jugadores, antes de atar nuevas incorporaciones. Sin prisas, pero sin pausas. El carril derecho es una de las demarcaciones que sufrirá más cambios en el nuevo proyecto de Unai Emery, aunque no la única. Tras la no renovación de Sergio Asenjo, después de nueve temporadas en el club, ya se ha decidido no ejecutar la posibilidad de prorrogar el contrato de Serge Aurier, que llegó como agente libre al Submarino en el mes de octubre. No continuará de amarillo por cuestiones económicas y deportivas. Será el segundo en salir.

Rubén Peña, que llegó procedente del Eibar después de un traspaso de ocho millones de euros y al que le quedaban dos años más de contrato, ya había anunciado a sus compañeros de equipo que no iba a continuar en el Villarreal la próxima temporada. El club y el jugador han negociado la rescisión de su contrato desde hace semanas. Con la carta de libertad, el abulense negociar libremente un nuevo compromiso con otro club. Su nombre se ha asociado con Osasuna, uno de los candidatos a contar con sus servicios, pero siempre que obtuviera la carta de libertad. Otros clubs como el Valladolid también habían preguntado por la situación del lateral diestro, quien podrá elegir su destino ahora que ha firmado el pacto de ruptura de su contrato con el Villarreal.