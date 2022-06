El Villarreal CF ya le espera con los brazos abiertos. El que en las próximas fechas se convertirá en el primer fichaje del proyecto de Unai Emery 2022/23, José Luis Morales, se ha despedido del que ha sido su club las 11 últimas temporadas, el Levante UD.

El futbolista madrileño ha escogido la opción de decir adiós mediante un vídeo grabado en el estadio Ciutat de València, un jugador que en su comunicado ha dejado la puerta abierta a un posible regreso al club granota, entidad y a cuya afición está eternamente agradecido. El Comandante ha mandado un mensaje de afecto a toda la familia levantinista antes de que se haga oficial su fichaje por el Villarreal.

En sus fases, durante un vídeo que dura más de cuatro minutos, el delantero ha explicado su decisión y, además, se ha disculpado por cómo se ha dado su salida de la entidad en las últimas fechas.

Así se ha despedido Morales del Levante

«Nunca pensé que tuviera que escribir estas palabras. Es el momento de decir adiós, o más bien hasta pronto. Llegué la Levante hace 11 años con la ilusión de un niño que sueña con jugar y disfrutar del fútbol. Siempre he dicho que el levante es todo para mí, porque el Levante me ha dado la oportunidad de ser hoy lo que soy. Y como me habéis escuchado decir muchas veces, el Levante es mi casa. Y siempre será así. Y nada ni nadie podrá impedirlo, aunque nuestros caminos se dividan de momento. Una despedida nunca es agradable y menos cuando tienes que decir adiós a una de las cosas que más quieres. Ha habido momentos malos, como el que hemos vivido esta temporada, pero ha habido muchos más momentos buenos que siempre tendré en mi memoria y mi corazón», inicia su alocución Morales en el vídeo.

No te pierdas su despedida, íntegra

«Gracias especialmente a la afición, a la que siempre será mi afición. Sé que algunos estáis decepcionados por mi decisión de abandonar el club, e incluso por la manera en que se han desarrollado los acontecimientos. Os aseguro que no era la deseada, pero las circunstancias nos llevaron a ella. Cuando os dije que me quedaría, hablé con mi alma de levantinista y realmente así lo sentía. A todos os pido perdón y comprensión por todo lo que he hecho, dicho, sentido, sufrido e incluso llorado. Ha sido siempre dese el corazón y el sentimiento de amor infinito a este club. Siempre lo he dicho y seguiré diciéndolo: la afición del Levante es le mayor patrimonio del club. Siempre habéis estado en las buenas y en las menos buenas. Y yo personalmente siempre me he sentido querido y realizado con vuestro apoyo, confianza y afecto hacia mí. Sin vuestro apoyo no sería lo que soy. Vosotros sois el verdadero orgull granota. A partir de ahora voy a ser una granota de a pie más, como cada uno de vosotros. Y espero que pronto el Levante esté en el sitio que le corresponde, en Primera División, categoría en la que he vivido junto a vosotros los mejores años de mi vida. Gracias. Macho Levante», ha confesado el delantero, quien ha destacado algunas de las claves de la decisión de marcharse al Villarreal.

Afirma haber pasado unos días complicados

«Los últimos días han sido muy duros personal, emocional e incluso profesionalmente. La decisión de decir adiós al Levante no ha sido ni mucho menos fácil y sólo ha sido posible tomarla gracias a todos los que han estado cerca de mí, que me han ayudado a elegir un nuevo rumbo. Será lejos del Levante, el club que me ha permitido debutar y jugar al máximo nivel. He decidido emprender una nueva aventura, recorrer un camino que hace que ahora mismo los destinos del Levante y de José Morales se separen, pero manteniendo el sentimiento mutuo que nos hemos demostrado todo este tiempo. He de decir que el club ha hecho todo lo que está en sus manos para que yo estuviera aquí la temporada que viene, pero siempre he dicho que el dinero no ha sido nunca un motivo para seguir o no en el Levante, cosa que el club sabe bien. Esta vez tampoco lo ha sido», finaliza el que será nuevo atacante del Villarreal.