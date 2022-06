Llaneza se sincera y explica cómo está combatiendo a la leucemia

Está siendo un ejemplo para toda España, para aquellos que luchan contra la lacra de una enfermedad como la leucemia. Sincero, animado, sonriente e incluso bromista, José Manuel Llaneza afronta la batalla contra el cáncer peleando, dando la cara, consciente de la dureza física y mental que ello conlleva. El vicepresidente del Villarreal CF, que publicó una carta el pasado mes de febrero para agradecer «todas las muestras de apoyo» recibidas tras haber sido diagnosticado de dicha enfermedad, tiene claro que «golpes así ayudan a relativizar los problemas de la vida» y muestra su lado más humano.

«Todos los indicadores que me están dando están yendo bien. Hemos pasado cuatro o cinco meses muy malos, pero gracias a la gente extraordinaria que hay en València estamos intentando salir. De alguna manera estoy bastante mejor de lo que en un principio se pensaba», explica el dirigente del club amarillo en El Partidazo de Cope tras unos meses de tratamiento.

"Al principio te llevas un golpe terrible. Luego, según vas mejorando, le das gracias a Dios. Te cambia la vida. Te das cuenta de que esto se va a acabar, pero estoy mejor de lo que se pensaba" José Manuel Llaneza - Vicepresidente del Villarreal CF

Cómo se lo detectaron

«Estuve fuera de combate veintitantos días», comenta Llaneza al descubrir cómo le detectaron la enfermedad: «Creía que había cogido el Covid». «Tengo muy buenos amigos médicos y ya me dijeron que el asunto no iba bien. Me ingresaron. Te meten en una habitación que está totalmente protegida y me apartaron del mundanal ruido. Solo me permitieron, tan solo hace dos meses, que uno de mis hijos pase una serie de análisis y esté conmigo», incide.

Y prosigue el asturiano explicando cómo vivió la situación: «La segunda vez que me ingresan estoy un poquito KO, pero consciente. Al principio te llevas un golpe terrible. Luego, según vas mejorando, le das gracias a Dios. Tengo la suerte de tener unos médicos que me cuidan muchísimo».

Quimioterapia y pruebas

Llaneza no oculta la lección de vida que una enfermedad así conlleva: «La salud nos iguala a todos». «No estás para correr el Tour cuando acabas, pero lo estoy aguantando bastante bien. En cuatro días espero estar en Asturias», bromeó.

El vicepresidente del Villarreal señala que está «muy bien de defensas». «Tengo que ir los dos próximos lunes. Ese día me dan quimioterapia e inyecciones. Luego empiezo un tratamiento de 10 días que será clave. Si sale bien me permitirá ir a Asturias», añade.

Agradecido por el apoyo

El dirigente agradece «el cariño que he recibido por parte de todo el mundo del fútbol ha sido increíble». «Por lo menos hemos procurado no hacer daño. Hemos trabajado con mucha honestidad», subraya.

«Yo que he sido muy duro, esa dureza ya no la tengo. Claro que te cambia la vida. Te das cuenta de que esto se va a acabar. Entonces cosas que has hecho, que has discutido... no sirven para nada. No tanto como para volverte loco. Disfrutas de pequeñeces que antes no disfrutabas», destaca.

Por último, Llaneza reconoce que va a «intentar seguir yendo al Estadio de la Cerámica y continuar haciendo una vida normal». «Estoy hablando y viviendo con el corazón, en este momento muchísimo más», concluye.