El héroe del ascenso del Villarreal B se sincera

Autor de los dos goles del ascenso del Villarreal B a LaLiga SmartBank, Nico Jackson ya está de vacaciones en su Senegal natal recargando las pilas porque si para él fue importante y decisiva la temporada 2021/22, más lo va a ser la 2022/23. En el campeonato que se esfuma jugó en LaLiga Santander a las órdenes de Unai Emery que, al parecer, le quiere dar minutos en el próximo curso liguero. El ariete tiene los pies en el suelo y destaca que «este ha sido mi mejor año, sin ninguna duda», y recordó que «no olvidaré mi estreno con el primer equipo, o los dos goles que le marqué al Nàstic en la final». El Messi del Senegal, como se le conoce futbolísticamente en su país, fue letal en el encuentro más decisivo de la temporada 2021/22.

Aunque hay que pulirle algunos pequeños detalles, perdonables por la juventud que atesora y por el futuro tan encomiable que tiene, Nico Jackson cierra esta temporada 2021/22 con muy buenos registros. Diez partidos con el primer equipo (nueve de liga y uno de Copa), más 26 encuentros con el filial, con 2.106 minutos, siete goles, cinco amarillas, tres rojas y destacan las ocho asistencias suyas que acabaron en gol del compañero. «He aprendido mucho esta temporada, he madurado, y doy gracias al entrenador por su confianza y a mis compañeros por todo lo que me han ayudado», apuntó el ariete senegalés.

Ese carácter, ese temperamento, esa garra es, precisamente, lo que se tiene que cuidar. La pasada temporada fue expulsado en tres ocasiones, alguna de ellas muy rigurosa. Por lo demás, este fornido atacante cuenta con todos los requisitos para ser un futbolista que por velocidad, destreza y calidad puede romper las defensas rivales.

Jugador ofensivo

Ha aportado más trabajo que goles. Un futbolista de desgaste que ha firmado cinco dianas y que ha sido superado, en esa faceta por el goleador del equipo, Juan Carlos Arana, autor de 16 goles de su equipo. Luego le ha seguido un mediocentro muy ofensivo como es Sergio Lozano (9 goles y 11 asistencias), y luego le han seguido el joven delantero valenciano Álex Forés, que se lesionó en la penúltima jornada de la fase regular, y el extremo ruso Nikita Iosifov anotaron seis cada uno de ellos.

«Cierro una gran temporada en la que he aprendido mucho, he disfrutado y he ayudado en lo que he podido a mi equipo», concluyó Nicola Jackson, jugador con contrato en vigor y que quizá esté a caballo entre el primer equipo y el filial la próxima campaña.