El presidente del Villarreal, Fernando Roig, repasó la actualidad del conjunto amarillo en la presentación de la campaña de abonos. El dirigente se mostró ilusionante en el que considera "el mejor momento en la historia del Villarreal". "Tenemos que estar orgullosos, somos el único equipo de primera que va a tener un equipo en Primera y en Segunda. Además del Femenino. Entre todos tenemos que conseguir llenar la Cerámica", dijo.

Por su parte, Roig explicó que la situación económica del club es positiva, pero que deben realizar algunos ajustes: "El año pasado hicimos un gran esfuerzo jugando Champions. Este año con la Conference hay que reajustar. No tenemos problema de 'fair play' financiero, la salud económica y deportiva está bien. No tenemos ningún problema económico», insistió.

Primer fichaje

La primera incorporación de cara a la temporada 2022-2023 ha sido la de José Luis Morales. Roig valoró su llegada: "El Consejero Delegado ha estado hábil con la operación de Morales. Creo que es un jugador que va a contribuir, es un delantero importante que en el Levante ha hecho mucho y tenido la desgracia del descenso. Morales ha encontrado en el Villarreal un acomodo y nosotros estamos muy felices", apuntó.

Sobre Pau Torres

"A mi me encantaría que Pau Torres, que tiene contrato, continúe jugando muchísimos años en el Villarreal. Es lo que quiero, no se que pasará, pero me gustaría. Me gustaría que jugara una gran primera parte de la temporada, que fuera a Qatar y luego que hiciera la segunda parte del curso. Nosotros no queremos vender, estamos tranquilos como estamos", aseguró.

Situación de Danjuma

"No sé nada de lo de Danjuma. Creo que el mercado está parado. No hay el movimiento de otras temporadas, está la cosa más tranquila. Si vienen bien, si no también. Tenemos grandes delanteros", destacó.

Posible interés en Cavani

"Ahí sí que me has pillado. No tengo ni idea. ¿Es delantero? Antes de entrar dejen salir", dijo entre risas.

Apoyo de la afición

"Es fundamental que la gente vaya muchos aficionados vayan a Valencia. Son cinco partidos de Liga y luego la Conference League. Hay que hacer el esfuerzo para el primer equipo y el Villarreal B tanto en el Mini Estadi como la Cerámica", concluyó.