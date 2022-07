Abierto por vacaciones. Gerard Moreno apenas ha cesado su actividad deportiva pese al mes y medio de asueto que concedió Unai Emery a la plantilla del Villarreal CF tras concluir la excelente campaña 2021-22, con triunfo en el Camp Nou para rubricar el ejercicio logrando el billete para la Conference League.

El delantero de Santa Perpètua de Mogoda pasó en un solo año de ganar la Europa League 2020/21, ser nombrado mejor jugador de dicho torneo, ser el Pichichi nacional, estar entre los ochos máximos goleadores de Europa, jugar una Eurocopa y optar al Balón de Oro, a tener una temporada marcada por las lesiones.

El Killer del Submarino se perdió en el ejercicio 2021/22 hasta 16 partidos oficiales, una situación que, debido a sufrir tantas recaídas, le llegó a saturar mucho en lo anímico y mental.

El propio delantero groguet confesó a Mediterráneo nada más finalizar la pasada Liga que sufrió mucho en lo anímico, «a nivel mental sobretodo», llegándose a plantear incluso «buscar ayuda en lo mental, pero al final no necesité buscar ayuda externa».

Nueva puesta a punto

Desde que la campaña 2021/22 bajara el telón, el barcelonés se puso manos a la obra con el propósito de recuperarse físicamente, dejar atrás el componente anímico y ponerse a punto para rendir en el Villarreal y optar a Qatar 2022.

Gerard ha aprovechado este último mes para recuperarse, pese a que el equipo estaba de vacaciones. «La temporada que viene será diferente. Volveré a estar bien físicamente. Para mí eso es lo más importante, poder descansar y ponerme a punto, para cuando volvemos a empezar, volver a full», dijo en su día. Y dicho y hecho.

El ariete amarillo lleva varias semanas trabajando para adquirir un nivel físico óptimo desde el inicio de pretemporada. Por ello, en consonancia con los especialistas del club, se ha variado la hoja de ruta en cuando a su recuperación y puesta a punto.

El jugador de Submarino ha cambiado muchos hábitos a todos los niveles, tanto en el entrenamiento físico, mental e incluso en aspectos nutricionales.

«Necesito este mes para poder recuperarme ya al 100%, para olvidarme de toda la temporada en cuanto a lesiones y volver fuerte, regresar de la mejor manera posible e intentar que no me vuelvan a pasarme las cosas en cuanto a lesiones que me han sucedido este año», explicó Gerard aludiendo a que ya han puesto en práctica un cambio de metodología de trabajo para llegar al 6 de julio al 100%.

Últimas pruebas médicas

Cabe destacar que desde el pasado sábado los futbolistas del primer equipo amarillo realizan los pertinentes exámenes médicos. Ayer fue la segunda tanda y hoy los pasarán el resto de jugadores, antes de iniciar mañana la pretemporada.