El Comandante ya ejercer en el Submarino. El Villarreal CF ha presentado en sociedad este jueves al primer refuerzo de cara a la temporada 2022/23, José Luis Morales, delantero que llega tras una exitosa trayectoria en el Levante UD.

La sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Miralcamp ha sido el escenario escogido para dicha presentación, en un acto que ha ejercido de maestro de ceremonias el consejero delegado del Submarino, Fernando Roig.

El futbolista madrileño era una de las piezas más codiciadas del mercado y el Submarino se adelantó a todos los pretendientes. José Luis Morales quedaba libre después del descenso del Levante UD y ayer se convirtió de forma oficial en el primer fichaje del conjunto amarillo en el presente mercado estival. El veterano futbolista, que cumplirá 35 años el próximo día 27 de este mes de julio, ha firmado por dos temporadas, hasta junio del 2024.

El jugador, ilusionado

Como no podía ser de otra forma, el nuevo atacante amarillo se mostró muy ilusionado y no dudó en comentar que "vengo a un club que me va a ayudar a crecer y yo quiero crecer a la vez que el club”. "El proyecto que me ofrecieron fue determinante para decantarme por el Villarreal. La temporada que nos espera se antoja ilusionante”, añadió.

En su presentación, Morales restó importancia a los 35 años que cumplirá el próximo 23 de julio y comentó al respecto que "empecé tarde en el fútbol profesional pero, pese a mi edad, estoy en el mejor momento de mi carrera, además en el club con mayores aspiraciones en el que he estado".

El ‘Comandante’ del gol

José Luis Morales Nogales (23/07/1987, Madrid) es un futbolista con dilatada experiencia en la máxima categoría del fútbol español. Destaca por su desborde y velocidad en las transiciones ofensivas y por su definición de cara a puerta, aunque también es un gran asistente para sus compañeros en la línea de ataque, pudiendo jugar en ambos costados y por el carril central.

El jugador ha disputado un total de siete campañas en Primera División, todas ellas con el Levante UD, anotando un total de 65 goles en 254 partidos. El Comandante ha anotado 13 tantos esta última campaña 2021/22, en la que ha jugado en 36 de los 38 encuentros de LaLiga; mientras que en el ejercicio 2020/21 hizo 14 goles, precisamente sus dos mejores registros anotadores en el campeonato doméstico con 34 y 33 años.