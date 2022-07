Emery quiere un '9' con poderío físico para sustituir a Paco Alcácer en el Villarreal

Unai Emery quiere un '9' puro. Un jugador con presencia física y dominio del juego aéreo en el área. El técnico de Hondarribia tiene varios puestos como clave en la remodelación de su plantilla para la temporada 2022-23. Uno era la portería, cubierto con la incorporación de Pepe Reina y los dos porteros de futuro del filial -Jorgensen e Iker Álvarez- , y un delantero rápido y que puede actuar como segundo punta o en banda, perfil que ha cubierto con José Luis Morales. Otra posición clave para el técnico es la de delantero centro. No cuenta con Paco Alcácer, tampoco Boulayé Dia es el tipo de ariete que le agrada y ha apuntado dos candidatos en su agenda a la secretaría técnica: Cavani y Sadiq Umar. Pero el nombre de Edinson Cavani se sitúa en lugar preferencial en su agenda por su situación de agente libre. El internacional uruguayo de 35 años de edad tiene un currículo futbolístico que radiografía su estatus como uno de los grandes goleadores del fútbol mundial. Ya estuvo a las órdenes de Emery en su etapa en el Paris Saint-Germain y se da la circunstancia de que llegaría sin coste de traspaso después de que concluyera su relación contractual con el Manchester United. Otro de los delanteros que agradaba al técnico de Hondarribia es Sadiq Umar, un joven ariete nigeriano que ha despuntado en el Almería en las últimas temporadas y hombre clave en el ascenso a Primera del conjunto andaluz. Este segundo nombre tiene más recorrido de futuro, pero la exigencia de un elevado traspaso convierte, en este momento, en inviable la operación. El Villarreal tiene que aligerar masa salarial, tal como ha venido informando Mediterráneo, y es necesario abrir la puerta de salida antes de hacer lo mismo con la de entrada de nuevos jugadores.

Incluso, la llegada de Cavani solo sería posible con la marcha de Paco Alcácer. El club lleva buscando desde enero una salida para un futbolista que tiene contrato hasta 2025 y que cuenta con una de las nóminas más elevadas de la plantilla, además de tener una amortización anual de un traspaso que se cifró en alrededor de 23 millones de euros, un dato importante cuando del fair play financiero se trata.

Alcácer, con permiso del club para no entrenar

El Villarreal está tratando de buscar una salida para el delantero, que parece ahora más predispuesto a dejar el club si en el camino se cruza una propuesta interesante y que sea buena para las dos partes interesadas. Emery no cuenta con el de Torrent, que se ha convertido en un grave problema para sus planes y su idea de reforzar la plantilla de acuerdo a la idea que posee de un 9 de referencia que aporte trabajo, potencia y presencia en el área rival. No es el perfil que Paco Alcácer posee según su propia manera de entender el fútbol. El jugador es consciente desde hace tiempo, porque el mismo Emery así se lo ha comunicado, de que no cuenta para nada. Incluso, el delantero senegalés del filial Nico Jackson pasó por delante de Alcácer la pasada temporada en los planes del técnico vasco. Ahora, Alcácer tiene una semana de permiso para meditar su futuro y se podría calificar coloquialmente su situación como de ‘apartado del equipo’.

Cavani, un goleador de raza

Los registros goleadores de Cavani son estratosféricos. En su etapa en la Serie A italiana con el Nápoles y Palermo logró 112 goles en 212 partidos. En la Ligue 1, cuando pertenecía al PSG, 138 tantos en 200 encuentros y 12 goles en la Premier en 41 encuentros con el United. Con la selección de Uruguay se ha consagrado como uno de los grandes delanteros con 58 goles en sus 133 encuentros como internacional.

Y Cavani sería el relevo elegido por Emery si se concreta la salida del ex del Borussia de Dortmund, Valencia y Barcelona, ahora mismo el principal objetivo del club amarillo, sea en una operación de préstamo o en concepto de traspaso.

La pretemporada solo ha hecho que comenzar, pero el Villarreal sigue ejecutando las peticiones de Emery. Primero llegó José Luis Morales y luego Pepe Reina, ambos futbolistas avalados por el propio entrenador. Y habrá más novedades tanto de posibles salidas como de nuevos jugadores. En las oficinas de Miralcamp se trabaja sin prisas, pero sin pausas.