Pepe Reina ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Villarreal en el Estadio de la Cerámica, acompañado por el presidente, Fernando Roig. En sus palabras se reflejaba la emoción que siente por volver a vestir la camisera amarilla.

Estas son sus declaraciones más destacadas:

“Prometí que volvería y aquí estoy. Con la ilusión de un niño y para ayudar al Villarreal a que siga creciendo y a que sea un referente tanto en España como en Europa”.

“Es un orgullo poder retirarme en el Villarreal, porque sé que este es el final de mi carrera. No sé si será un año o dos, pero lo que tengo claro es que colgaré los guantes en el Villarreal”.

“El club es ambicioso, debe pelear para clasificarse para las Champions en LaLiga, y luego el objetivo es aspirar a lo máximo tanto en la Copa del Rey como en la Conference League”.

“Competencia sana, deportiva. Vengo a exigir, a ayudar. Gero parte como titular, como es lógico, pero a competir y a ayudarle, tanto a Gero como a los chavales. Además, agradecerle a Gero el detalle de ceder el dorsal 1, que por jerarquía le tocaba a él, pero me lo ha cedido. Es un detalle muy bonito “.

“El ejemplo para Iker y Jörgensen es que vean lo que les puedo aportar y que trabajen duro porque estoy seguro que son los porteros del futuro del Villarreal”.

“El míster fue claro, me habló de las jerarquías, me dijo que Rulli es el titular y que el resto estamos para ayudar y competir. Y a eso he venido, a ayudar y ponerle las cosas complicadas al míster, porque la exigencia en este club es máxima”.

“Animo a la afición a que se animen y que se hagan abonados. Lo vamos a pasar genial y conseguir grandes cosas”.

Declaraciones de Roig

“Va a ser una temporada ilusionante, peleando por todas las competiciones, en un estadio totalmente remodelado y es el año del Centenario. Además, cumpliré 25 años como presidente. Hemos puesto facilidades y por unos precios muy asequibles se puede ver a dos equipos del fútbol profesional”, ha manifestado Fernando Roig.