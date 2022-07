La veteranía es un grado para el Villarreal

El Villarreal comienza a dar sus primeros pasos cara a la ilusionante temporada 2022-2023. Los dos primeros movimientos en forma de llegadas han sido José Luis Morales y Pepe Reina, que llegan con 34 y 39 años, pero el 27 de julio y el 31 de agosto cumplirán 35 y 40, respectivamente, por lo que además de su rendimiento deportivo aportarán su dilatada experiencia en un vestuario que cuenta con pesos pesados del nivel de Raúl Albiol, Parejo, Capoue, Iborra, Trigueros, Mario Gaspar o Gerard Moreno.

El contexto de Morales es distinto al de Pepe Reina. El Comandante, pese a ser el tercer jugador más veterano de la plantilla por detrás de Albiol y Reina, llega al Submarino tras firmar los mejores números de su carrera deportiva con 13 goles y tres asistencias en Liga la pasada campaña con el Levante. El madrileño reflexionó en su presentación oficial que el hecho de explotar en la élite a una edad más avanzada quizás le permita prolongar su rendimiento durante más temporadas.

Por su parte, Pepe Reina confesó que el Villarreal será su último equipo y que no tendrá problemas en aceptar un rol secundario. "El míster fue claro, me habló de las jerarquías, me dijo que Rulli es el titular y que el resto estamos para ayudar y competir", detalló. De esta forma, el portero internacional pondrá su excelso conocimiento al servicio del equipo y de los jóvenes porteros Iker Álvarez y Philip Jorgensen, que esperan seguir progresando con el filial amarillo.

Vestuario con galones

"La edad es solo un número". Es una frase aplicable a varios jugadores del Villarreal. Uno de ellos es Raúl Albiol, que vive una segunda juventud a sus 36 años y es uno de los capitanes dentro y fuera del terreno de juego. Junto a Pau Torres forma una pareja de ensueño y se ha convertido en una pieza fundamental en el Villarreal campeón de la Europa League y semifinalista de la Champions League.

Al central de Vilamarxant se unen dos jugadores capitales en el sistema de juego de Unai Emery. Dani Parejo (33 años) y Ettiene Capoue (cumplió 34 el pasado 11 de julio) conforman un centro del campo que ha sido capaz de tutear a las mejores salas de máquinas de Europa. También Vicente Iborra (34 primaveras), que con un rol secundario es una pieza clave en el vestuario, o Mario Gaspar (31), capitán con 421 partidos y al que le resta un año de contrato.

De promesas a líderes

Manu Trigueros y Gerard Moreno han pasado de tener el cartel de promesas a ser dos referentes en todas las esferas de la entidad grogueta. En el caso del centrocampista talaverano, pese a tener 30 años, está a solo un partido de superar a Bruno Soriano (427) y convertirse en el futbolistas amarillo con más partidos en la historia del Villarreal.

Del mismo modo, Gerard Moreno, también 30 años, es el jugador franquicia y un líder en el vestuario. El delantero catalán espera dejar atrás las lesiones para tener la continuidad que le llevó a ser nominado al Balón de Oro.

Por su parte, Francis Coquelin (31), Aïssa Mandi (30), Alberto Moreno (30) y Rulli (30) cierran el club de los treintañeros.

De esta forma, José Luis Morales y Pepe Reina aumentan la edad media de una plantilla experta y con un grupo de jóvenes de mucho presente y futuro: Yeremy Pino (19), Álex Baena (20), Jorge Cuenca (22), Samu Chukwueze (23), Morlanes (23), Foyth (24), Estupiñán (24) o Pau Francisco Torres (25).

Por ende, el Villarreal B, que tendrá el reto de mantenerse en Segunda División, también dispone de una gran terna de futbolistas que tratarán de seguir progresando y quien sabe si derribar la puerta del primer equipo: Nicolas Jackson (21), Arana (22), Nikita Iosifov (21), Hassan (20) Sergio Lozano(23), Tasende (22), Iker Álvarez (20) o Jörgensen, entre otros. ç