A José Luis Morales le habían hablado a las mil maravillas del vestuario tan sano y agradable con el que contaba el Villarreal CF. El buen ambiente que impera en el mismo y que Unai Emery ha logrado mantener en el tiempo era una realidad, y poco tiempo ha necesitado el exdelantero del Levante UD para comprobarlo en primera persona. Y es que, sin lugar a dudas, el caluroso recibimiento que la han dado sus nuevos compañeros en esta primera semana como futbolista del Submarino ha sido de las cosas que más ha llamado la atención al jugador.

«Hay un vestuario muy bueno y he de darles las gracias a cada uno de mis compañeros porque la acogida ha sido muy buena. Desde el primer día me han ayudado y me han ido preguntando. Me habían hablado muy bien del club y del vestuario, y la verdad es que me ha sorprendido porque todas la palabras que me han dicho son buenas y me lo están demostrando día a día», confesó el futbolista del Submarino, quien pudo debutar en el primer amistoso de pretemporada ante el Sporting Clube de Portugal lisboeta (1-1).

«Me he encontrado muy bien y muy a gusto y cómodo, y poco a poco he de ir intentando hacer las cosas que pide el míster y cogiendo minutos en las piernas», añadió. Y es que Morales tiene claro que ha de aprovechar al máximo los encuentros de preparación para ganarse un puesto en el once de Emery de cara al inicio de la competición --LaLiga y la Conference League-- el próximo mes de agosto. «Contra el Sporting fuimos nosotros los que llevamos el peso del partido. Las sensaciones fueron muy buenas y para eso están estos partidos, que son ante rivales de una exigencia muy alta y donde tenemos que empezar a coger el ritmo para llegar lo mejor posible a la competición», añadió el delantero del cuadro amarillo.

Morales fue titular contra el conjunto portugués el jueves pasado y generó mucho peligro por el costado derecho, donde le ubicó Emery para que Moi Gómez pudiera jugar con algo más de libertad. De hecho, una jugada de los dos al cuarto de hora del pitido inicial pudo haber servido para abrir el marcador pero el posterior remate de Fer Niño se marchó ligeramente desviado.