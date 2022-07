El Villarreal podrá gastar el 90% de sus ingresos totales en la plantilla

El Villarreal CF tendrá que ajustar sus cuentas a las nuevas premisas de control financiero que aprobó la UEFA el pasado 7 de abril y que serán norma de obligado cumplimiento para todos los clubes de Primera y Segunda en España. La patronal de los clubs profesionales tiene previsto modificar su Reglamento General para integrar en su normativa los cambios aprobados por el organismo que rige el fútbol continental ya que las normas de la UEFA relativas al llamado fair play financiero solo eran de aplicación para aquellos clubs que disputan competiciones europeas y eran un requisito imprescindible para poder participar en las competiciones UEFA.

En ese caso hay que recordar que el Mallorca fue excluido, en beneficio del Submarino, en la temporada 2010/11, precisamente por no ajustarse a las exigencias económicas que marcaba UEFA.

No obstante, en cuanto al control financiero, LaLiga va por delante hace muchos años y ejerce un su propia normativa con rigor. Todos los clubs deben cumplirlas, indistintamente de si juegan o no una competición europea. Los requisitos que hasta día de hoy establecía la UEFA figuraban en el Libro X del Reglamento General, que detalla el control económico de los clubes y las SAD, puesto que en España todavía hay cuatro entidades que no son sociedades anónimas deportivas: Barcelona, Real Madrid, Athletic y Osasuna.

Resulta curioso que en ese sentido, una entidad como el Barça incumpla totalmente el espíritu con el que se obligó a todos los clubs -y se sigue haciendo-- a convertirse en SAD para regular la responsabilidad de los gestores, puesto que entonces el agujero económico del fútbol era muy grande.

Normativas complementarias

La normativa vigente de LaLiga y la que ha aprobado UEFA son complementarias. Mientras que la española controla el gasto en plantilla antes de iniciarse las temporadas que cada uno de los clubes puede realizar, la UEFA evalúa a posteriori que los equipos cumplan con los límites estableciendo. El incumplimiento conlleva sanciones para futuras ediciones europeas para aquellos que se salten las normas.

El control que ejercía UEFA vigilaba que los clubes no contrajeran balances negativos por un valor superior a 30 millones en periodo de tres años. En este caso le permitía enjugar esos déficits con ampliaciones de capital.

Los patrocinios

Otro de los puntos importantes era vigilar que los patrocinios tuvieran un valor real de mercado para evitar que los clubs-estado se financiaran con aportaciones encubiertas de sus propietarios. Una medida que se ha demostrado con escaso seguimiento en la práctica, puesto que PSG y Manchester City han logrado esquivarlas. La UEFA, por esa causa, ha procedido a modificar sus herramientas de control para buscar el equilibrio en el fútbol.

La principal novedad aprobada por la UEFA el pasado 7 de abril es el control de los gastos deportivos de los clubes, limitándolos a un 70% de su facturación total. No obstante, se hará de forma paulatina hasta llegar a la temporada 2024/25, con una transición del 90% el próximo año y del 80% al siguiente hasta el 70% final.

La UEFA estudió aplicar impuestos de lujo o fórmulas para complementar esa norma, pero lo descartó con el fin de evitar entrar en choque con la legislación de la Unión Europea. Otro de los cambios es que los accionistas de los clubs podrán cubrir hasta un límite de 60 millones de euros de pérdidas en tres años a través de ampliaciones de capital, duplicándose así la cantidad máxima fijada hasta la fecha.

El límite salarial

LaLiga ya controla el porcentaje de ingresos totales que los clubes destinan a su plantilla (límite salarial). La cantidad se ubica en cifras que se aproximan al 70% que exigirá UEFA, si bien habrá clubes que deban adaptar su estructura a esta nueva norma. LaLiga realiza dos supervisiones durante cada temporada, analizando los resultados auditados, y la otra, después de que los clubs remitan sus correspondientes balances financieros.

Unas nuevas medidas que el Villarreal ya trabaja para cumplirlas, como anunció el presidente, Fernando Roig, en una entrevista a Mediterráneo. El club quiere ir reduciendo su límite salarial y empezar el ejercicio actual con un recorte de unos 30 millones.