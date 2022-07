El Villarreal busca oxígeno financiero para fichar a Lo Celso

El fútbol no sería nada sin los rumores. Si todos ellos fueran verdad, probablemente muchos equipos completarían plantillas de hasta 50 jugadores. Pero la realidad es otra y los controles financieros de LaLiga son estrictos aunque clubs como el FC Barcelona los regateen con habilidad. El Villarreal es un modelo envidiado en el mundo del fútbol, precisamente, por la seriedad en la gestión y por sus finanzas saneadas. El club no se plantea ahora mismo la contratación de ningún futbolista, salvo que se produzca una venta importante. En ese supuesto, el objetivo número uno sería Gio Lo Celso.

Para negociar el fichaje del internacional argentino, un pilar clave para la producción de juego ofensivo del Submarino, es necesario buscar oxígeno financiero en forma de una o dos ventas importantes, además de aligerar masa salariar con la salida de futbolistas con nóminas muy altas y que no entran en los planes de Emery. Un ejemplo es Paco Alcácer, posiblemente la principal dolor de cabeza que existe en el club, puesto que el delantero de Torrent tiene una de las nóminas más altas de las plantillas, superando los cinco millones de euros brutos por temporada, premios por objetivos a parte.

Caso Boulayé Dia y la Serie A

Otro jugador que podría haber salido era Boulayé Dia, pero el senegalés desestimó la posibilidad de firmar por la Salernitana de la Serie A italiana. Los clubs habían alcanzado un acuerdo, con un pago por la cesión y hacerse cargo de la ficha del delantero, pero la negativa del jugador rompió cualquier posibilidad de aligerar la nómina de la plantilla del Villlarreal.

Cavani... de momento no

El Villarreal posee overbooking de delanteros, por lo que a pesar de haber existido contactos con Edinson Cavani, por parte del propio entrenador, su fichaje es prácticamente imposible en este momento. No se contempla no por la calidad del uruguayo, sino porque no existe viabilidad económica para ello. Solo la venta de uno o dos jugadores y la salida del club, con la fórmula que sea, de hombres como Dia o Alcácer, dejaría abierta esa posibilidad, pero para ello tendría que darse que Cavani continuará sin equipo en ese momento.

Nivelar las finanzas

Rumores de verano a parte, comentarios en las redes sociales y las fake news propias de un deporte como el fútbol plagado de intereses a parte, la gran realidad del Villarreal es que posee una gran plantilla, repleta de talento, pero con un coste muy elevado para los ingresos que tendrá el club en una temporada sin Champions. El consejero delegado, Roig Negueroles, lo tiene muy claro y continuará con su política de equilibrio presupuestario. Para ello, está obligado a lograr ingresos extras antes del próximo 30 de junio de 2023 para nivelar el desfase económico que tendrá el club. Tiempo tiene de sobra y solvencia financiera también.