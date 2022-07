La guerra fría entre Emery y Alcácer en el Villarreal

No hay intercambios de declaraciones altisonantes, ni gestos feos. Sin embargo, Paco Alcácer y Unai Emery mantienen un pulso similar a la guerra fría entre Estados Unidos y el bloque de países afines a Rusia del telón de acero. El delantero no ha participado en ninguno de los cuatro amistosos de pretemporada del Villarreal durante el verano. El club le concedió unos días de permiso para que resolviese su futuro, pero Paco Alcácer sigue siendo una patata caliente para el Villarreal. Tanto por su elevada nómina, como por ser a día de hoy el fichaje más caro de la historia del club, además de no entrar desde hace muchos meses en los planes de Emery. Y la solución al tema Alcácer no llega... de momento.

Relacionadas Overbooking en el ataque del Villarreal CF