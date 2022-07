Emery sigue adelante con su plan renové del Villarreal. Y Negueroles con su obligación de reducir la masa salarial de la plantilla para ajustar su presupuesto en una cifra que estará entre los 30 y 35 millones para equilibrar sus cuentas en el ejercicio económico 2022-23.

La intención es reducir la plantilla y buscar oxígeno financiero para emprender algunas operaciones de contrataciones para reforzar la plantilla. Gio Lo Celso es el objetivo número uno.

En la operación salida, el primero en dejar la plantilla fue Sergio Asenjo. El portero concluía su compromiso y no se le renovó después de nueve años en el club. Luego se rescindió el contrato de Rubén Peña, al que se le indemnizó con 400.000 euros por los dos años que le restaban. El siguiente tramo de esta operación se antojaba más complicado. Emery dio el primer paso y comunicó a jugadores como Mario Gaspar, Moi Gómez y Vicente Iborra que no entraban en su próximo proyecto y que lo más conveniente era que abandonaran la disciplina amarilla. Con el lateral de Novelda todo parece encarrilado para que se desligue y su futuro podría estar en la Premier League, aunque no se le ha dado oficialidad.

El caso Moi

El caso de Moi ha sido más sorprendente porque ha sido un futbolista muy importante para Emery. El Villarreal le ha dicho que no cuenta pero exige un traspaso para su salida que podría rondar los tres o cuatro millones de euros. Clubs como el Mallorca, Almería, Valencia y Osasuna le ven ven como una muy buena incorporación. El centrocampista de Rojales saldrá del club y no será un problema. Tiene ofertas y hambre de jugar y ser protagonista en el equipo que fiche.

Y ahora Vicente Iborra puede también seguir el mismo camino. Su caso también es especialmente delicado, porque su profesionalidad y compromiso con el Villarreal han sido incuestionables desde el primer momento. Se trata de un jugador querido, apreciado y con un peso importante en el vestuario al margen de que su rol en el terreno de juego haya cambiado y ahora Emery considere que no le puede aportar lo que él le pide a Iborra.

Iborra, más cerca de regresar al Levante

La vuelta de Vicente Iborra al Levante está más cerca que nunca de hacerse realidad. Después de 9 años puede volver al club en el que es algo más que un futbolista con la idea de convertirse en el capitán del regreso a Primera del conjunto granota. Ya lo adelantó el presidente levantinista, Quico Catalán, en la presentación de Joni Montiel y Álex Muñoz. “Para todos es un sueño que Vicente Iborra pueda volver. Es una posibilidad que no ha caducado. Siempre esperas que referentes del club pongan fin a su carrera aquí. No tiene cerrada la puerta”, comentó. Y con esa hoja de ruta, las negociaciones para que regrese al Levante siguen en marcha.

Iborra renovó su compromiso hasta 2024, prorrogando un año más para de esa forma, además del interés por el jugador aliviar la presión del fair play financiero en el Villarreal. El jugador sabe que no cuenta para Emery y no pondrá problema alguno siempre que el apartado económico se pueda solucionar, puesto que el Levante también lo tiene muy ajustado. Pero si las tres partes implicadas arriman el hombro, como así está sucediendo, el adiós de Iborra al Villarreal se apunta como próximo.

El plan Negueroles sigue adelante

De esa forma, Negueroles continuaría adelante con su plan de rebajar la masa salarial, pendiente de una solución al tema Alcácer, que sigue enquistado con una guerra fría muy particular entre el jugador y Unai Emery. Boulaye Dia también podría salir del club si se encuentra un nuevo destino para el delantero que desestimó la opción de la Salernitana de la liga italiana. Ahora su nombre se liga al Bolonia.

De forma paralela, no están cerradas otras vías de traspaso de jugadores importantes, aunque, de momento, no existen ofertas claras.

El club ha incorporado a José Luis Morales, Pepe Reina y está cerca de hacerlo con Kiko Femenía, procedente del Watford. No serán los únicos, porque se siguen trabajando otras opciones, además de Gio Lo Celso.