¡Hasta siempre, Mario! El Villarreal acaba de oficializar la salida de uno de sus jugadores ilustres. Era una noticia a medias, porque el lateral de Novelda llevaba dos días entrenando con el Watford, pero toda despedida no deja de ser triste y más cuando se trata de un jugador que acumulaba 15 temporadas vinculado al Villarreal. Emery no contaba con el jugador, al que se lo comunicó durante esta pretemporada, y las partes llegaron a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le unía al club amarillo. Mario Gaspar deja el club siendo el futbolista con más partidos oficiales en la historia del club (424), tan solo uno menos que Manu Trigueros y Bruno Soriano, un récord que ya no podrá agrandar.

Mario es uno de los productos más emblemáticos de Miralcamp. Pese a su estilo un tanto tosco, pero con suplido con un gran pundonor y fortaleza física, que le llevó a ser internacinal absoluto y hasta a anotar dos goles en sus tres apariciones con la Roja, además de bellísima factura. Se marcha tras ganar la Europa League en Gdánsk, conseguir un ascenso a Primera y defender al Villarreal por toda Europa en competiciones como la Champions League, la Europa League o la UEFA SuperCup. El hombre de los 35.000 minutos Mario Gaspar no solo ha jugado 424 partidos como groguet, sino que los números demuestran que ha sido un jugador importante durante todos ellos, siendo titular en 385 de estos choques y acumulando un total de 34.935 minutos sobre el terreno de juego, marcando 11 goles y dando 23 asistencias con la camiseta amarilla. Los técnicos del club vieron potencial en Mario desde muy joven y fue ascendiendo de categoría por los diferentes equipos de la Cantera Grogueta hasta debutar con el primer equipo con tan solo 18 años, cuando saltó al verde el 15 de marzo del 2009 frente al Atlético de Madrid. Tan solo una temporada después, se produjo su debut en la Europa League ante el Dinamo de Zagreb y, en el 2011, sumó sus primeros minutos en la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. Un futbolista querido por la afición y que ha marcado toda una era en el Villarreal CF, que deja ahora a sus 31 años de edad para defender la camiseta del Watford. SuperMario forma parte de la historia del club amarillo.