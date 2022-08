Llegar a un club y reconocer que no esperabas que se acordaran de ti para su nuevo proyecto es un indicador de una humildad de la que el fútbol no anda sobrado. “Cuando hablé con mi agente, no me creía que el Villarreal me quería”, declaraba Kiko Femenía ante la mirada entre sorprendida y de cierta admiración de Fernando Roig Negueroles. El lateral alicantino es uno de los tres fichajes que ha efectuado el Villarreal para una nueva temporada en la que el club ha efectuado una remodelación en su plantel, guiada por la política de equilibrio financiero del consejero delegado.

Kiko Femenía, que llega para hacerse un hueco en el carril derecho del Submarino, donde han dicho adiós Mario Gaspar y Rubén Peña, efectuaba sus primeras manifestaciones como jugador del Villarreal en su presentación oficial a mediodía de hoy en la Ciudad Deportiva de Miralcamp.

Su lesión, solo un susto

“En un primer instante pensé que era algo más, porque me marché del campo muy dolorido. Dos días me encuentro mucho mejor, puedo pisar y caminar normal. Espero estar disponible la semana que viene para trabajar con mis compañeros. No he tocado balón aún, pero estoy contento con la evolución que estoy teniendo”.

El interés del Villarreal

“Cuando hablé con mi agente, no me creía que el Villarreal me quería para su nuevo proyecto. Poder jugar en el Villarreal para mí es todo. Le agradezco a Fernando (Negueroles) el haberme traído aquí y espero aprovecharlo al máximo y ser feliz, que es como mejor salen las cosas”.

La exigencia de Emery

“Le gustan que los laterales sean profundos en ataque. El Villarreal es un equipo que le gusta hablar desde atrás. Es un juego que a mí me viene bien y espero adaptarme lo antes posible. Estoy a disposición para lo que necesite. Emery me ha pedido que juegue como estaba jugando, que no cambie mi estilo. Tengo que coger los conceptos muy definidos que tiene el equipo”.

Pretemporada positiva

“No me gusta marcarme objetivos, lo importante es ganar cada partido y ya se verá. A nivel personal, jugar el máximo de minutos posibles y ayudar al club. El Villarreal es un equipo que está para ganarlo todo y es lo que debemos hacer desde el comienzo. En la pretemporada ya se ha visto que somos un equipo muy competitivo y eso es algo positivo”.

Objetivo: Champions

“Es ilusionante pelear por estar entre los cuatro primeros. No obstante, lo importante es centrarnos en el primer partido que es el Valladolid y tratar de ganarlo para empezar de la mejor forma posible”

Autorretrato como jugador

“En Inglaterra he aprendido mucho, he pasado por muchos entrenadores de los que he aprendido muchas cosas. Soy un jugador mucho más completo del que se fue del Deportivo Alavés”