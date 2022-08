Mejor final de pretemporada, imposible. El Villarreal B cerró los partidos de ensayo previo al inicio liguero con una victoria en el campo del Leganés (1-2). El equipo de Miguel Álvarez, además, se adjudicó el XLII Trofeo Villa de Leganés (un un pepino de oro). Un partido que se resolvió en los últimos minutos de la primera parte y en el que el técnico andaluz fue disipando dudas y puso sobre el césped de Butarque el posible once que debutará en liga el próximo domingo en Santander, contra el Racing.

La duda siempre será si Iker Álvarez o Filip Jorgensen el portero titular. En el último ensayo lo hizo el nórdico, que ha sido el menos utilizado esta pretemporada. La línea defensiva apunta a ser la misma de la pasada temporada, con Migue Leal y Dani Esmoris, en los laterales; y Adrián de la Fuente y Pablo Iñiguez, como centrales; por delante Carlo Adriano, Alberto del Moral y Sergio Lozano; y otros tres por delante, con Haissem Hassan tendido a la derecha, Diego Collado por la izquerida y por el centro de Fer Niño.

Inicio animoso

El filial dio buen juego en una primera parte, cuando la posesión del balón estuvo ligeramente decantada a favor del conjunto pepinero (52-48%). Pero, a nivel de llegadas a la portería rival y a los lanzamientos, la palma se la llevó claramente el Villarreal B (4-8). Eso sí, entre esos cuatro tiros locales hay que destacar un derechazo de Gaku Shibasaki al larguero (min. 20) y un tiro al palo izquierdo de Jorgensen, a cargo de Juan Muñoz (min. 41).

Avisó tres o cuatro veces el filial antes de pegarle dos tortazos al rival, en los últimos suspiros del primer acto. El 0-1 llegó en el minuto 43, obra de Dani Esmoris desde la frontal del área, tras un centro de Haissem desde la derecha. Y en la prolongación, Collado inició la desde la izquierda y, tras tocarla Haissem y Fer Niño, el granadino definió a la perfección tras una pared en la frontal del área madrileña. Así se llegó al descenso.

Con 0-2 en el marcador y con las entradas del portero Iker Álvarez (por Jorgensen) y el extremo Nikita Iosifov (por Fer Niño), el Leganés salió apretando fuerte. El filial resistió y Collado estuvo a punto de sentenciar el encuentro, en el minuto 59. Uno después, nueve cambios de una tacada en los vila-realenses, debutando el lateral diestro vigués Sergio Carreira, que apenas llevaba 48 horas en su nuevo equipo y que no desentonó los minutos que disputó.

Once nuevo

La última media hora del choque fue para los que, teóricamente, no serán titulares en El Sardinero. El equipo no perdió su aroma. Balón en el pie, pocas concesiones y buscando la portería rival. Pero llegó el 1-2, anotado por Qasmi en el minuto 81. Los locales insistieron e insistieron. Dani Raba tuvo el 2-2 en el minuto 89, pero no acertó. Seis minutos de añadido y de sufrimiento, pero al final buena victoria amarilla.