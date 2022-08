Negueroles, el cerebro de la compleja ‘operación salida’ en el Submarino

Un verano difícil y diferente para Fernando Roig Negueroles. El consejero delegado del Villarreal ya tuvo su primera gran reválida como negociador el año del descenso a Segunda División, en 2012. En aquel momento, y en una posición de desventaja porque el club tenía una necesidad imperiosa de deshacerse de muchos jugadores en una plantilla que también venía como este año de disputar la Champions, logró, finalmente, el objetivo e ingresando muchos millones en caja. Diferente está siendo esta campaña, aunque ahora el equipo está en Primera y asegurada su participación europea en la Conference League, en la que será el primer conjunto español en participar.

El mercado se ha movido muy poco hasta la fecha; algunas operaciones que parecía que iban a producirse, finalmente, se han paralizado, aunque restan todavía algo más de tres semanas para el cierre de la inscripción de futbolistas. Negueroles no lo ha tenido fácil, pero ya aligerado la nómina con la salida de Sergio Asenjo, Vicente Iborra, Rubén Peña, Mario Gaspar y Moi Gómez, reubicando a Javier Ontiveros en el filial. Boulaye Dia y Paco Alcácer son sus próximos objetivos.

Lo que tiene muy claro el consejero delegado, es que las posibles entradas están ligadas a las salidas. Y si estas no se producen, tampoco habrá fichajes. El club todavía no había inscrito ayer a José Luis Morales, Pepe Reina y Kiko Femenía en LaLiga, aunque asegura que no existe problema alguno para hacerlo.

El consejero delegado sí que admitió que trabaja en dos incorporaciones más para el filial, en su vuelta a Segunda División.

Sobre Kiko, Negueroles reconoció que ha completado dos años de mucho nivel tanto en la Premier League como en la Championship: "Es un jugador que nos va a aportar mucho". "Estamos muy contentos de tenerle aquí y ojalá sean tres años muy buenos", añadió.