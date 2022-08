Asenjo: "Gerard Moreno es un peligro dentro y fuera del área"

Es una leyenda del Villarreal y ahora el jugador franquicia del Valladolid. El destino siempre depara situaciones curiosas. Sergio Asenjo disputará su primer partido con la blanquivioleta del Pucela, precisamente, ante sus amigos, con los que ha compartido su carrera profesional hasta hace dos meses y tras nueve años en el Villarreal. Está preparado para mañana ser el muro antiSubmarino en el José Zorrilla.

En el campo quedarán olvidadas las lágrimas que no pudo atenazar en la comida de despedida de temporada en la que se llevó una extraordinaria ovación de sus compañeros en el restaurante El Ceramista. "Lloré porque afloraron mis sentimientos y me emocioné al ver a la plantilla aplaudirme, junto a Fernando Roig, su hijo y Llaneza, por los que tengo un gran respecto personal", afirma.

Se medirá a un Villarreal en el que ha habido cambios importantes. "Es ley de vida y gente importante, que sentía el club, se ha marchado y muchos de ellos son mis amigos", recuerda Sergio.

El arranque de LaLiga enfrentará a un recién ascendido y a un conjunto que ha brillado en la Champions, asentado entre los mejores de Primera División. Asenjo asume esas diferencias, pero reivindica que su nuevo equipo no juega nunca a especular. "El Villarreal es candidato a pelearlo todo y estará arriba con los grandes. Es cierto que acabamos de ascender, pero hemos preparado una pretemporada con mucha ilusión", explica el palentino. "El fútbol nos pondrá en el sitio que nos corresponda, pero somos un equipo alegre, que no se echa atrás. Todos conocen a Pacheta y saben que es un técnico con mucha convicción. Su mensaje ha calado en la plantilla y somos un bloque que intenta jugar de tú a tú siempre", añade en su análisis del duelo.

El espía de Pacheta

Pacheta ha analizado cómo contrarrestar al Villarreal con su equipo de trabajo. Y los consejos del espía Asenjo también servirán para algo, porque ha vivido desde dentro cómo piensan sus jugadores y Emery. "Está claro que el míster me ha preguntado y hemos hablado. No obstante, ellos los han analizado con minuciosidad y yo puedo dar algún apunte, pero seguro que lo que yo pueda decirles, ya lo habrán visto", comenta el meta.

La pregunta es obligada: ¿qué es lo que más teme del Villarreal? Asenjo se sincera, pero reivindica el orgullo de un Valladolid que se apunta como un gran animador del campeonato. "Gerard es un pedazo de futbolista y un peligro constante en el área y fuera de ella, porque lo hace todo bien. Siento un gran respeto por toda la plantilla del Villarreal y será bonito enfrentarme a ellos, pero no nos vamos a amedrentar por nadie", declara el palentino.

La capital vallisoletana vive una gran euforia por la vuelta a Primera División. "Sí, la gente está muy ilusionada con el equipo y el ambiente es excelente. Igual que en Vila-real, he leído que han batido el récord de abonados y me alegro mucho por su afición, que siempre me ha tratado fenomenal", señala con cierta añoranza.

Jugador franquicia en Pucela

En Pucela es un futbolista importante. "Sé lo que represento para el club. Me han mostrado su cariño por ficharme desde el minuto uno y les agradezco el esfuerzo y lo que han hecho por mí", asevera el examarillo. "Siento una gran responsabilidad por mi vuelta a casa, no quiero defraudar a nadie", afirma. "Después de un año complicado en el que jugué menos de lo normal, tengo mucha ilusión y estoy donde quiero esta"», añade, a la vez que muestra su grata sorpresa por el cambio visto en el club, en su infraestructura: "El Valladolid ha avanzado con la llegada de Ronaldo".

Echa de menos algunas cosas de lo que ha sido su hogar durante casi una década. "Tengo mi casa en Benicàssim y volveré cuando haya un parón liguero. Mi hija me dice que quiere ir a la playa, pero yo le digo que en Valladolid no hay", concluye en tono jocoso.