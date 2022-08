Unai Emery ejerció de portavoz del Villarreal. En la previa del partido inaugural de LaLiga ante el Valladolid dio visibilidad a todos los temas candentes que estaban entre interrogantes para la afición. No hay mejor herramienta para la comunicación que la transparencia. Y el técnico, con respeto pero con sinceridad absoluta, desenmascaró las numerosas fake news que aparecen en el fútbol en cada pretemporada y confirmó la verdad de la gestiones efectuadas, las bajas, la posibilidad de movimientos de mercado de última hora… Luz y taquígrafos. Los temas de Alcácer y Dia, la posibilidad de tener a Lo Celso, las posibles de Alcácer y Dia, la hipotética llegada de un delantero, todo y más de boca de un lúcido Unai Emery. Con respeto y corrección exquisita pasó revista a la actualidad del Villarreal.

Salidas de jugadores

"El club está haciendo un gran trabajo y esfuerzo, hay que tomar decisiones en lo deportivo y en lo personal. La salida de Mario no era fácil para nosotros. En el club se están tomando decisiones, consensuadas conmigo, pero todo bajo una responsabilidad muy alta. Lo primero es buscar el nivel de rendimiento en la mejora y la progresión. Si se marcha a Moi es porque Baena está ahí y empuja. Se han tomado decisiones para las bajas y todavía quedan otras que están en camino. Estamos a expensas de dar pasos claros y seguros, pero ejecutables al 100% y que todavía no han concluido, pero siempre desde el respeto al jugador y a su contrato".

Alcácer y Dia no entran en el proyecto

"A Paco Alcácer y Dia ya se les comunicó en su día que no se contaba con ellos y que se quería mejorar en esas posiciones".

A PACO ALCÁCER Y BOULAYE DIA YA SE LES COMUNICÓ QUE NO ENTRAN EN EL PROYECTO. SU SALIDA PUEDE DESBLOQUEAR OTROS TEMAS PENDIENTES

El caso Yeremy Pino y otras vías de traspaso

“Hay jugadores que cuentas con ellos, que igual mañana viene una oferta y se tienen que ir. Es el caso de Yeremy Pino y de otros que son susceptibles de que pudieran salir. El equipo todavía no está cerrado del todo. Luego está la posibilidad de entradas y de compras”.

HAY JUGADORES QUE CUENTAS CON ELLOS Y PUEDEN SALIR. ES EL CASO DE YEREMY PINO Y OTROS

Centrados en Valladolid

“Si hay algún jugador porque no está centrado al cien por cien en el Villarreal no sería aconsejable que jugará. Quedan horas para el partido y hablaremos con todos”.

¿Llegará Lo Celso?

“Es una operación difícil. Para mí se trata de un jugador con un nivel alto, en un club con exigencias altas. Tenemos la suerte de que allí no encaja y aquí sí lo hizo. Si no hubiese venido, igual no habríamos encontrado ciertos rendimientos que conseguimos. Se da salida a ciertos jugadores para tener cabida a otros que nos puedan dar un aporte superior. Gio me ha manifestado a mí personalmente y al club que ha estado a gusto en el Villarreal. Sería todo más fácil con él y el nivel competitivo en ciertos puestos lo tendríamos garantizados. La idea es que pueda estar con nosotros pero hay ciertas cosas que bloquean y no lo hacen posible. Hay que tomar decisiones firmes en cuanto a cómo puede venir”.

Un delantero y la opción Cavani

“He tenido conversaciones con más de un futbolista, no sólo con Cavani. He hablado con más, pero para saber su predisposición y las circunstancias en las que estaban. Lo he hecho aquí, en el Sevilla, PSG y Arsenal. Son conversaciones privadas, que me pueden gustar más o menos que salgan. He tenido contacto con jugadores en la demarcación de Lo Celso. El año pasado no tuvimos a Danjuma y Gerard durante mucho tiempo. Si asegurásemos que estuviesen ellos y Morales y Jackson siempre estaría tranquilo. La idea es que si se ejecuta todo lo que tenemos en mente, posiblemente llegue un delantero.

Jackson y Fer Niño

“Confiamos en Jackson, pero hay que dar pasos. Fer Niño se queda en el filial, donde va a adquirir experiencias para estar en el primer equipo, pero en un momento dado nos puede ayudar. Alcácer y Dia ahora están y ellos nos hace estar sin opciones de reforzarnos arriba”.

Los jugadores con lesiones

“Alberto Moreno va muy bien, pero hay que ser prudentes. La lesión de Kiko Femenía nos está lastrando a la hora de que se integre en el juego y sinergias de grupo, pero es una lesión menos grave, no estará en Valladolid, pero pronto se recuperará. Trigueros tiene una fractura, y tendrán que pasar 6 semanas aproximadamente para su recuperación. Danjuma tiene unas molestias recurrentes que vamos tratando con los fisios, médicos, etc para subsanarlas. Está cerca de decir que no le duele y hacer trabajo de campo, pero tampoco podremos contar con él en este partido".

Muchos partidos fuera de casa

"Tenemos ilusión, queremos progresar y mejorar en una temporada bonita. Ha sido una pretemporada exigente a nivel de equipos. Tenemos un inicio de competición muy diferente a la habitual, debido al Mundial y al tener al estadio en por lo que vamos a tener que competir estos dos meses y medio sin nuestro campo. La pretemporada se ha enfocado en jugar contra equipos potentes fuera de casa para adaptarnos lo antes posible al entorno que vamos a vivir en estos dos meses y medio-".

Pretemporada ilusionante

“Estoy muy contento por la pretemporada, pero soy prudente. En Valladolid empezamos la Liga y los antecedentes de la temporada pasada fuera de casa muestran que al equipo le costó responder. Esperemos poder dar continuidad a lo que hemos visto en pretemporada, tanto a resultados, como al juego de los jóvenes y el equipo”.

Un estilo propio

“Otro objetivo es tener un estilo. Tenemos una idea que estamos puliendo. El Villarreal siempre ha querido tener un reconocimiento a su juego y yo, en dos años, he ido dando continuidad a eso. Es la base. Este proyecto busca jugar bien al fútbol y puede que haya faltado romper algunas barreras”

El Valladolid y Pacheta

“Admiro a Pacheta. Era un futbolista de un nivel muy alto, que llamaba la atención. Como entrenador también le he seguido. Ha estado en Cartagena, Oviedo, Polonia… Es un hombre de fútbol y de gestión. El Valladolid ha ascendido por tener muy buenos futbolistas y un gran entrenador. Es un equipo que tiene confianza y rendimiento. Nos van a respetar, pero van a ir a por nosotros. Tenemos que mantener la fortaleza de la pretemporada y respetar lo que nos exijan. Es un partido difícil. El Villarreal hace mucho que no gana en la primera jornada. Queremos buscar el juego que queremos y que cuando encontramos somos un equipo de garantías. Hoy en día todos los equipos compiten, cada uno con sus cualidades”.