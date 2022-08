Ya habían avisado por activa y por pasiva tanto Fernando Roig como Fernando Roig Negueroles que el mercado iba a moverse en la segunda quincena del mes de agosto, y que todas las operaciones iban a acelerarse a partir de ese momento. Dicho y hecho. Siempre sin perder de vista cuál era su objetivo, el Villarreal ha cerrado este viernes la llegada de nuevo de Gio Lo Celso para su plantilla de la temporada 2022/23.

El futbolista del Tottenham era una prioridad para Unai Emery, pero su contratación estaba supeditada a numerosos condicionantes que finalmente se han podido solucionar. "Es un jugador de alto nivel que milita en un club con exigencias altas. Tenemos la suerte de que allí no encaja y aquí sí lo hizo. Si no hubiese venido igual no habríamos encontrado ciertos rendimientos que conseguimos. Gio ha estado a gusto y ha encontrado una inercia de juego donde se ve bien y está cómodo, pero ahora mismo hay ciertas cosas que bloquean y no hacen posible su llegada", ha indicado el técnico de Hondarribia este viernes por la mañana al ser preguntado por el mercado de fichajes.

Horas después, justo antes de que el equipo ponga rumbo a Valladolid desde el Aeropuerto de València ha trascendido que el centrocampista sudamericano se incorporará al Submarino en los próximos días, después de que el club pueda desbloquear la operación con alguna salida que parece inminente. En el disparadero están Paco Alcácer, Pervis Estupiñán y Yeremy Pino.