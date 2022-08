Era el deseado por Unai Emery y ya lo vuelve a tener a sus órdenes. El centrocampista internacional argentino Gio Lo Celso ha afirmado este martes en su presentación como jugador del Villarreal CF en calidad de cedido por el Tottenham Hotspur inglés que su deseo era regresar al equipo en el que ya estuvo cedido en la segunda vuelta de la pasada campaña, además de agradecer el esfuerzo realizado para su incorporación al equipo.

El rosarino ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa realizada en la Ciudad Deportiva junto al consejero delegado Fernando Roig Negueroles, en la que ha mostrado su satisfacción por seguir en el Submarino..

Feliz por estar de vuelta

“Estoy muy feliz por estar aquí otra vez. Se hizo un poco larga la espera, pero valió la pena. Me fui con la idea clara de que quería volver porque es un club que me gusta por su filosofía, por los objetivos que se marca y por cómo me recibieron desde el primer día haciéndome sentir como si estuviera aquí desde hace mucho tiempo”.

Agradecido con el club

“Fue una negociación larga, pero agradezco la confianza, la paciencia, el apoyo y el esfuerzo que hizo el club durante mucho tiempo. No era algo fácil para ninguna de las partes. Personalmente, siempre tuve esperanza y me centré en estar lo mejor posible físicamente para estar preparado cuando llegara el momento”.

El cariño de la afición

“La motivación es doble cuando a uno le muestran tanto cariño como el que la afición del Villarreal ha tenido conmigo. Espero devolver ese cariño y esa confianza cumpliendo los objetivos que tenemos por delante en una temporada muy ilusionante para el club”.

Sus sensaciones

“Me siento bien físicamente. Vengo con ritmo de entrenamiento, por lo que me siento bien. Desde el principio, mi objetivo siempre fue estar bien mental y físicamente. Jugar o no el jueves es una decisión del míster, pero yo me siento bien y preparado”.

Una temporada ilusionante

“Sabemos que es un año especial para el club por lo que representa para el Villarreal y su gente. Primero debemos centrarnos en el partido de Conference League de este jueves porque va a ser una eliminatoria complicada e intentaremos sacar el mejor resultado posible en casa. En LaLiga el objetivo es pelear por una plaza de Champions League".

Ilusión por el Mundial

“Mi objetivo es primero hacer las cosas bien con el Villarreal. Queda mucho hasta el Mundial y cuando llegue ya pensaré en ello, pero lo más importante antes es hacer las cosas bien aquí”.