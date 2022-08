Una previa de una competición siempre representa una oportunidad y también un riesgo importante. El Villarreal se la juega en el Ciutat de València ante el Hadjuk Split y necesita más que nunca el apoyo de su afición, que tendrá que desplazarse alrededor de 60 kilómetros para disputar su primer partido como local, aunque sea lejos de su estadio. Emery recordó la importancia del choque ante los croatas, que ha preparado con la misma minuciosidad como si se tratara de la semifinal de la Champions ante el Liverpool. Y también lamentó que con la competición en marcha se tenga que estar hablando de fichajes. El técnico transmitió tranquilidad sobre el interés del Barça por Juan Foyth, insistió en la salidas de Dia y Alcácer, con ofertas de la Salermitana y del fútbol arabe, y se refirió a Cavani, pretendido por el Valencia, pero lejos de Mestalla, y dejó claro que el delantero uruguayo le interesa... y mucho.

Foyth y el Barcelona

“No está afectando, pero no tiene sentido que el mercado no se cierre en el arranque del campeonato. Foyth tiene molestias y fue sustituido en Valladolid, pero es verdad que si nos puede afectar que se puedan dar movimientos de salida. Nos afectaría que se ejecute un pago de cláusula inesperada o que el jugador piense que puede salir por una oferta que le interese.Estamos pendientes del mercado y de lo que puede pasar. Hay algunos casos que esperábamos y otros no. Juan Foyth está muy contento aquí, agradecido y me transmite tranquilidad. He hablado con él del partido y no más. Sabemos lo que quiere el Villarreal, sabemos que el jugador está tranquilo y del Barcelona ya no sabemos nada”.

Conference

“La Conference es una competición europea y tenemos ilusión en ella. Nos encontramos a un rival que tiene historia y les respetamos. Por ello trabajamos minuciosamente el partido. Es una gran prueba y estamos con ganas de hacer bien las cosas. Empezamos en casa, vamos al campo del Levante y esperamos a nuestra gente para que nos apoyen. La intención es ganar”.

Cambios en el equipo y chicos del filial

"Hablo de continuidad en el trabajo, pero necesitamos de todos, contamos con todos. Esa es la idea de la continuidad, la de contar con todos los jugadores. Por ello nos llevamos a cuatro jugadores del filial: Tasende, Carlo Adriano, Iker y De la Fuente”.

Resultado para la vuelta

“Todo lo que sea ganar es bueno. Hemos visto los partidos y sabemos su nivel, a lo que suma que ya hemos jugado con el Dinamo. Ellos son un buen equipo con futbolistas reconocidos e internacionales, por lo que sabemos que no será fácil”.

¿Salida Jorge Cuenca?

“Hasta el 31 de agosto no se puede confirmar nada, pero está haciendo un buen trabajo y él está implicado y con ganas. Salen informaciones pero yo me fio más de mis sensaciones y le veo bien aquí"

Peligro previa

"Jugamos una previa que hace tiempo que no jugamos ni el club ni yo, somos conscientes de lo que supone y de la dificultad”.

Salidas delanteros

“Vamos construyendo hasta el 31 para las salidas, es verdad que Paco y Dia sabían la idea y siempre ha sido esa. Han estado con el grupo más o menos, pero con esa idea. No sé si están cerca o no, han habido movimientos y veremos que sucede".

Cavani

"Es un nombre que ha estado ahí, pero vamos a hablar y a analizar cómo estaremos de cara a este inicio y qué necesitamos. Es verdad que han salido nombes que puede estar y se han puesto encima de la mesa. Cavani es muy buen jugador. Si se ejecutan esas salidas, lo hablaremos con Negueroles en función de las circunstancias que se van a dar durante la temporada. Ahora tenemos cuatro lesionados, de más o menos duración, pero están ahí y eso será la media de la temporada. Si pasamos la previa, serán otros seis partidos entre semana y la Copa. Afrontamos una Liga extraña con un Mundial en noviembre y diciembre. Debemos adelantarnos a los acontecimientos. Todavía falta para ajustar dependiendo de las salidas que tengamos en el mercado"