Adrián de la Fuente Dela, capitán del Villarreal B, asegura que el punto sumado el viernes en el Mini contra el potente Eibar se quedó corto para los merecimientos del filial, pero la expulsión de su compañero Sergio Lozano y alguna que otra polémica decisión de los que manejan el VAR acabaron por firmar un empate a dos goles, que tampoco satisfizo al conjunto armero.

"Antes de comenzar el encuentro igual hubiese firmado el empate porque enfrente estaba uno de los equipos que estará arriba peleando por el ascenso, pero tal y como se dio el partido el empate me sabe a muy poco", dijo el defensa central del Villarreal B, una de las piezas clave del equipo.

Bajo su punto de vista "todo lo que podamos sumar ahora en las primeras jornadas te da mucha confianza, como la pasada temporada que empezamos muy bien y acabamos logrando el ascenso a LaLiga SmartBank". De momento, el conjunto vila-realense suma cuatro puntos tras ganar en el campo del Racing de Santander y empatar en casa frente al Éibar.

Tiene claro Adrián de la Fuente que de casa se tienen que dejar escapar el menor número de puntos posibles. "Para nosotros el Mini Estadi tiene que ser una fortaleza esta temporada", de ahí que invitase a los seguidores amarillos a acudir al campo para darles ánimos. "A cada aficionado que pueda venir a animarnos le daremos las gracias; tiene que saber que son importantes para nosotros y nos lo vamos a dejar todo en el campo", destacó el zaguero.

Dos partidos seguidos

El central de El Escorial jugó el jueves por la noche 61 minutos con el primer equipo frente al Hajduk Split (ida de la previa de la Conferencié League) en el Ciutat de València y los 90 el viernes. En total 151 minutos en menos de 24 horas. "El viernes me levanté algo cansado, pero le llamé al míster porque quería jugar. Era un partido muy importante para todos y yo no me lo quería perder. Quería ayudar", dijo.

El VAR

Se le preguntó que, llegados al fútbol profesional, cuentan con un nuevo instrumento: el VAR. "Me han dicho que el córner que significa el 2-2 no lo era. Esa jugada es clave. Yo ni pincho ni corto; es lo que hay. Lo que se pite bien pitado está", finalizó Dela.